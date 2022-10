Paul Stănescu spune că nu și-a ajutat fratele să obțină o funcție la ADR Sud-Vest Oltenia: „Nu am vorbit cu el de un an”

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a declarat luni că nu l-a ajutat, din punct de vedere politic, pe fratele său să obţină o funcţie la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

Paul Stănescu a fost întrebat, la Palatul Parlamentului, ce experienţă are fratele său, Alexandru Stănescu, pentru a fi angajat la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, unde se va ocupa de fonduri europene.

„Vă dau o veste tristă. Cred că nu am mai vorbit cu fratele meu de aproximativ un an. Cred că la organizaţia PSD Olt am mers foarte rar, aşa că fratele meu este vicepreşedinte al partidului la organizaţia PSD Olt, două mandate de deputat. Nu mă întrebaţi ce face fratele meu pentru că nu e dependent de mine şi nici eu nu sunt dependent de el. (...) Probabil se pricepe, nu mă întrebaţi că nu ştiu la ce se pricepe fratele meu”, a spus secretarul general al PSD, potrivit Agerpres.

Stănescu a afirmat că nu a pus o vorbă bună pentru fratele său şi nici nu l-a ajutat din punct de vedere politic să obţină funcţia amintită.

„Nu am cu ce să îl ajut. El s-a ajutat probabil singur. Nu am cu ce să îl ajut eu”, a arătat el.

USR a solicitat, la finalul lunii septembrie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie să se autosesizeze în cazul „trucării” concursului de angajare pentru Alexandru Stănescu la şefia ADR Sud-Vest Oltenia.

„Prin această numire frauduloasă a unei persoane fără nici cea mai mică experienţă în gestionarea unei problematici atât de complexe, în dispreţ faţă de bunul simţ şi în sfidarea legilor, este pus în pericol un întreg Program Operaţional Regional finanţat din bani europeni, ratând şansa de a reduce decalajele de dezvoltare între regiuni, dar şi pierderea totală a fondurilor alocate prin acest program, 1,2 miliarde de euro”, menţiona USR.

Înainte să ajungă la ADR Sud-Vest Oltenia, Alexandru Stănescu a fost numit de Parlament în conducerea ANRE, poziție din care a demisionat ulterior.

După demisie, CCR a constatat că numirea sa a fost neconstituțională.

Editor : R.K.