PNL se întoarce la referendumul lui Băsescu din 2009. Bolojan promite că va cere aplicarea în primele 6 luni ale viitorului Legislativ

Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a anunţat marţi că PNL va propune, în primele şase luni de mandat al viitorului Legislativ, reducerea numărului de parlamentari la 300, conform referendumului organizat de Traian Băsescu în 2009. Alte propuneri vizează reducerea cheltuielilor cu demnitarii, reducerea subvenţiei partidelor, reducerea numărului de ministere.

„PNL își va asuma, cu grupurile parlamentare pe care le va avea, că va propune mai multe lucruri pentru reforma statului și a lumii politice.

E nevoie în primul rând de o reformă a lumii politice. Nu ai nicio legitimitate să ceri oamenilor să ia anumite măsuri, dacă nu le faci demonstrația că și tu faci cel puțin la fel, din ce le ceri lor. Și în cei 20 de ani de administrație, colegii mei vă pot confirma că întotdeauna le-am cerut să facă măcar ceea ce fac eu, pentru că e o chestiune de respect față de cei care sunt colegi. Și atunci cred că lumea politică trebuie reformată de la nivelul superior. Și PNL va propune în primele șase luni, prin grupurile parlamentare, reducerea numărului de parlamentari, conform referendumului, la 300.

Vom face asta, și tot ce vom propune în minutele următoare va fi aprobat într-o ședință a biroului politic de vineri, online, pentru că noi nu vrem să ne facem de rușine, e un angajament fără echivoc și vom susține aceste lucruri.

Dacă vor trece aceste propuneri sau nu, rămâne de văzut, dar noi le vom susține, le vom depune, și dacă nu se iau în primul an al ciclului electoral care vine, e foarte puțin probabil să se ia în anii pre-electorali. Această reducere a numărului de parlamentari este generată atât de referendumul pe care l-am avut, dar și de scăderea populației, și deci oricum, în condiții normale putem funcționa foarte bine cu un număr mai redus de parlamentari”, a declarat Ilie Bolojan.

„De asemenea, este nevoie să reducem cheltuielile cu demnitarii, în sensul în care să avem mai puțini demnitari, mai puțin miniștri, secretari de stat, șefi de agenții, cu toate structurile adiționale - consilieri, cabinete ș.a.m.d.

PNL va susține și reducerea subvențiilor pentru partidele politice, pentru că îmi aduc aminte, când eram secretar general era un nivel al subvențiilor, iar acum este mult mai mare decât atunci. Și foarte corect și cinstit, partidele, între campanii, nu au nevoie de sume atât de mari. În anul electoral, când, știți și dumneavoastră că sunt cheltuieli, cred că este corect să beneficieze de niște subvenții, pentru a nu recurge la practici vechi, corupție, grupuri de interese ș.a.m.d. Dar trebuie să facem acest lucru. Sinecurile pe care le avem trebuie eliminate. Niciun om care este pe un post de conducere nu mai trebuie să ocupe acel post decât în condițiile în care este competent și face ceva pentru banii pe care îi primește.

Doar în felul acesta, indiferent cine va fi la conducere, va avea autoritatea să propună reforma statului. Fără reforma lumii politice nu se va putea face reforma statului.

Reforma statului presupune câteva componente. În primul rând reforma instituțiilor centrale și deci a guvernului, dereglementarea, debirocratizarea și simplificarea, a doua componentă și a treia - descentralizarea și creșterea eficienței administrației publice locale”, a afirmat președintele interimar al PN.

„În ceea ce privește reformele de la nivel central. Cred că putem fuziona, de exemplu, agenții de reglementare. Noi avem pentru fiecare rețea de gaz, de telecomunicații, autoritate separată. Țări mult mai mari decât România, au o singură autoritate. Specialiștii vor rămâne, dar consiliile de reglementare și șefii vor fi mai puțini și vor fi economisiți niște bani. Iar prin dereglementare, prin simplificare, toate avizele de la aceste instituții vor fi obținute mai repede, oamenii nu vor mai fi tracasați, iar antreprenorii noștri vor putea să-și realizeze proiectele într-un timp mult mai scurt.

E nevoie să reducem, cred, numărul de ministere, numărul de instituții deconcentrate. Cred că la Ministerul Agriculturii sunt foarte multe instituții, fiecare cu contabilitate separată ș.a.m.d. Deci specialiștii rămân, structurile piramidale, ineficiente trebuie reduse.

O a treia direcție este partea de descentralizare și de creștere a eficienței administrației publice locale. Indiferent cât am fi de înțelepți și am vrea ca din București să reglementăm cât mai bine posibil, vă dați seama că nu poți să acoperi toate cazurile, care sunt într-un fel în Botoșani și în altfel, nu știu, la Turnu Măgurele. Și v-aș da un exemplu. Dacă nu mutăm aceste decizii către autoritățile locale, care știu cel mai bine ce probleme au, cu siguranță orice am face, lucrurile vor ieși prost”, a adăugat Bolojan.

Editor : Liviu Cojan