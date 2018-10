Ponta: Mă tot ceartă toată lumea - cum a ajuns Dăncilă la Parlamentul European pe semnătura mea?

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat marţi seara, la Târgu Mureş, că este în permanenţă "certat" cu privire la faptul că şi-a pus semnătura pe candidatura actualului prim-ministru, Viorica Dăncilă, la Parlamentul European, relatează Agerpres.

Victor Ponta spune că adesea este certat pentru faptul că și-a pus semnătura pe lista care a trimis-o pe Viorica Dăncilă în Parlamentul European Foto: Inquam Photos / Octav Ganea



"Mă tot ceartă toată lumea: cum a ajuns Dăncilă la Parlamentul European pe semnătura mea? Şi m-am uitat pe listă. Pe locul 1 era doamna Corina Creţu. M-am uitat şi eu la locul 1. Pe locul 9 era doamna Dăncilă. De unde era să ştiu eu că cel de pe locul 9, nici nu mai ştiam cine era pe locul 9, ajunge prim-ministru? Că nu mai semnam nicio listă. Mai bine nu aveam europarlamentari decât aşa. Ştiam (că e loc eligibil, n.r.), dar am zis că până la locul 9 poate nu vă uitaţi nici dumneavoastră, nu mă uitam nici eu şi uite că... Dar în loc să iei locul 1, iei locul 9, asta spune ceva despre criteriile de promovare. Şi sunt nişte criterii greşite, eu cred că am ales bine locul 1, domnul Dragnea când a ales locul 9 să ajungă locul 1 în ţară cred că a greşit", a declarat Ponta, într-o conferinţă de presă.



Acesta a spus că tot speră ca până în 1 ianuarie 2019 să existe un alt guvern, care să poată sta la masă cu Emmanuel Macron şi cu Angela Merkel, format tot de PSD-ALDE, cu sprjinul Pro România, întrucât nici PNL şi nici USR nu ar putea avea o variantă de guvern mai bun.



"Eu în continuare sper, deşi, sigur, speranţa începe să se diminueze, că până la 1 ianuarie o să reuşim să avem un alt guvern, cu un prim-ministru şi nişte miniştri cu care să ne mândrim timp de şase luni. Dacă rămânem cu guvernul actual, pe care, înţeleg, iar îl schimbă, iar îi plimbă între ei, îi dă afară, îi bagă la loc, o să ratăm o şansă uriaşă, o şansă care vine o dată la 14 ani. Ceea ce, sincer, e un mare păcat pentru potenţialul României. Eu am spus deja şi nu cred în poveste. Eu nu văd ca PNL sau USR să aibă un alt guvern mai bun, eu cred că PSD-ALDE, poate şi cu sprijinul nostru, scapă de ce au pus acum acolo şi găsesc resurse, fie în PSD-ALDE, ori sprijiniţi de PSD-ALDE, ori, nu ştiu, o conving pe Corina Creţu să vină înapoi şase luni, conving nişte oameni care sunt social-democraţi, dar nu sunt neapărat în conducerea PSD, dar cu care într-adevăr să ne mândrim când vor sta la masă cu Macron şi cu Merkel. Recunosc că am un coşmar la poza cu Macron, Merkel şi Dăncilă", a spus Victor Ponta.



El a afirmat că Pro România va avea mai puţini europarlamentari decât PSD şi PNL, însă va promova oameni valoroşi, pe baza unor criterii bine stabilite.



"Vreau să punem aceste criterii, în primul rând, să ştii nişte limbi străine. Că altfel, să te duci să dai din mâini acolo, e păcat. În al doilea rând, o să punem criteriu să ai nişte recomandări de la nişte persoane care activează la nivel european, care te cunosc. Că dacă tu te duci acolo să te faci cunoscut, trec cinci ani până să te cunoască cei de acolo. Vreau să facem nişte criterii într-adevăr de capacitatea de a influenţa lucrurile de la Parlamentul European şi când partidul e mai mic, poţi să faci lucrurile astea mai bine", a mai spus liderul Pro România.

