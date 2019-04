Klaus Iohannis: Nu accept această remaniere. E un fel de farsă

Președintele Klaus Iohannis a respins propunerile din partea PSD pentru ministerele Justiției, Fondurilor europene și pentru Românii de pretutindeni. Persoanele propuse nu sunt pregătite și nu au ținuta necesară pentru a ocupa aceste posturi, a spus șeful statului. Este vorba despre Eugen Nicolicea, Oana Florea şi Tit Liviu Brăiloiu.

Președintele Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro

Principalele declarații ale președintelui:

Klaus Iohannis: În legătură cu presupusa remaniere guvernamentală, am analizat întreaga situație și, după părerea mea, această remaniere este un fel de farsă, nu are absolut nimic de-a face cu îmbunătățirea actului de guvernare, chit că de așa ceva am avea mare nevoie, nu are nimic de-a face cu agenda românilor sau cu agenda României. Este cauzată de o răfuială mai degrabă din interiorul PSD.

Ca atare mi se pare că este această remaniere neavenită.

Pe de altă parte, avem cele 3 demisii și la un moment dat, evident că aceste 3 persoane vor pleca. Însă cu cele 3 propuneri care au fost făcute pentru a înlocui miniștrii care pleacă nu sunt de acord. Sunt persoane nepotrivite pentru funcția de ministru și în consecință nu accept această remaniere așa cum mi-a fost propusă.

Pentru a merge totuși mai departe, am avut o discuție telefonică cu doamna prim-ministru și am rugat-o fie să vină cu alte propuneri pentru persoanele care vor prelua cele 3 portofolii care într-un final se vor vacanta, fie să vină cu propuneri pentru miniștri interimari până când PSD vine cu niște propuneri pe care le pot accepta.

Reporter: Ce a răspuns premierul?

Klaus Iohannis: Că se va gândi și va veni cu o soluție. Nu am discutat despre niciun termen.

Reporter: Dacă se ajunge la varianta restructurării și PSD va veni cu aceleași propuneri, aveți de gând să împiedicați în vreun fel semnarea decretului?

Klaus Iohannis: Deocamdată suntem în situația unei remanieri solicitate, pe care tocmai am refuzat-o ca principiu. Dacă în această fază, înainte să scriu eu vreun răspuns sau vreun decret, Parlamentul încearcă o restructurare, atunci vom vedea dacă vor reuși în Parlament, dar o astfel de încercare aș trata-o ca pe o încercare de a ocoli pe președinte și vom vedea, împreună cu departamentul de specialitate, ce acțiuni juridice s-ar impune atunci.

Reporter: Ați luat act de cele 3 demisii?

Klaus Iohannis: Nu iau act de aceste demisii până când nu știu ce persoane vor prelua portofoliile.

Reporter: Care sunt motivele pentru care ați respins cele 3 propuneri?

Klaus Iohannis: Persoanele propuse pur și simplu nu sunt pregătite, nu au ținuta necesară pentru a ocupa aceste posturi.

Reporter: Veți avea o întâlnire cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. Veți discuta și teme care țin de Codul penal, care este modificat în aceste zile în Parlament?

Klaus Iohannis: Da, voi avea mâine o întâlnire cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, solicitată de cei din Comisie, și cu siguranță vom discuta și situația codurilor.

Anunțul vine după ce premierul Viorica Dăncilă a încercat să-l sune pe președinte pentru a discuta despre remanierea guvernamentală.

Klaus Iohannis nu i-a răspuns la telefon, pentru că era într-o întâlnire.

Săptămâna trecută, PSD a decis să schimbe trei miniștri, inclusiv pe cel al Justiției. Miercuri, Dăncilă a trimis la Cotroceni propunerile de numire a noilor miniştri ai Justiţiei (Eugen Nicolicea) , Fondurilor Europene (Oana Florea) şi de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (Tit Liviu Brăiloiu).

La Cotroceni au ajuns și demisiile miniştrilor Tudorel Toader, Rovana Plumb şi Natalia Intotero.

