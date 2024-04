Prima vizită de la Air Schengen. Predoiu a zburat la Viena ca să-i spună lui Karner că pe frontiera cu Serbia migraţia ilegală "e zero"

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, marţi, că progresele României în materie de combatere a migraţiei ilegale sunt recunoscute de toată lumea, precizând că, pe frontiera cu Serbia, migraţia ilegală este zero. El a adăugat că doreşte să se ajungă la această performanţă pe toate frontierele.

Cătălin Predoiu s-a întâlnit, marţi, la Viena, cu omologul său austriac, Gerhard Karner.

"Astăzi am avut o şedinţă de lucru în calitate de ministru al unui stat membru Schengen cu frontierele aeriene şi maritime.

România este stat membru Schengen. Mă bucur pentru cetăţenii care vor beneficia de acest nou statut. Este un statut binemeritat de cetăţenii români, bine meritat de România.

Noi am muncit şi am investit mult pentru această aderare la Spaţiul Schengen. Am ridicat nivelul de protecţie a frontierei. Am investit sute de milioane de euro în securitatea frontierelor. De aceea mă bucur că munca noastră din ultimele nouă luni de zile, alături de Comisia Europeană, de comisarul Johansson, de vicepreşedintele Schinas, de fosta preşedenţie spaniolă şi de colegii miniştri din Consiliul JAI, a dat rezultate. Şi iată-ne astăzi ajunşi într-un moment important în care putem auzi aceste anunţuri în Spaţiul Schengen", a declarat Cătălin Predoiu.

El a afirmat că progresele României în materie de migraţie ilegală sunt recunoscute în toată lumea.

"Este un moment de etapă pentru noi. Vrem şi vom face acest drum împreună până la capăt. Dar pentru asta trebuie să muncim cu toţii şi asta am discutat astăzi, cum să muncim mai bine ca să facem acest drum până la capăt. Progresele României în materie de combatere a migraţiei ilegale sunt recunoscute astăzi de toată lumea. Avem proiecte-pilot cu toate ţările vecine. Spre exemplu, pe frontiera cu Serbia, migraţia este practic ilegală, este practic zero.

Logica mea şi a colegilor din Ministerul Afacelor Interne este să ridicăm această performanţă pe toate frontierele. Vom suplimenta forţele în poliţia de frontieră şi continua investiţiile. Vom continua buna colaborare cu Austria şi cu toate celelalte state membre şi Comisia pentru îmbunătăţirea cadrului pentru migraţie şi azil, dezvoltarea eforturilor pe dimensiunea externă a migraţiei şi cooperarea poliţienească bilaterală şi multilaterală contra crimei transfrontaliere", a afirmat ministrul Afacerilor Interne.

