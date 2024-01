Primarul Sectorului 6 din București, Ciprian Ciucu, a vorbit, duminică seară, la emisiunea Briefing cu Liliana Ruse, despre relația pe care o are cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Ciucu spune că este „dezamăgit” de comunicarea insuficientă cu edilul general și de faptul că acesta „nu doar că nu m-a ajutat la proiectele de care aveam nevoie, dar mi le-a blocat”. „Cred că a fost o influență pe-acolo din partea partidului domnului Orban”, a mai spus Ciucu.

Liliana Ruse: Relația pe care o aveți cu primarul general Nicușor Dan. Primarii de sector se plâng că nu le răspunde la telefon și că e foarte greu de colaborat cu domnia sa. Care este experiența dumneavoastră în relația cu Nicușor Dan.

Ciprian Ciucu: Aici simt o dezamăgire pentru că împreună cu Nicușor Dan am fost în campanie și după ce am câștiga alegerile ca președinte PNL București, chiar dacă a susținut-o pe contracandidata mea de atunci, doamna Violeta Alexandru, m-am dus la dânsul și am spus: „OK, ce a fost a fost, este politică, să facem echipă, să ne concentrăm pe București. Să stăm împreună să gândim reformele importante pentru București”. Am fost chiar entuziasmat pentru că aveam undeva la trei ani în față să mișcăm lucrurile cu adevărat. Am fost foarte foarte entuziast și am mers cu sufletul cât se poate de deschis la domnia sa.

Ce a urmat după aceea, m-a luat complet prin surprindere pentru că cât am fost eu președinte PNL București, consilierii generali PNL i-au votat toate proiectele. N-ați auzit de vreun blocaj la nivelul PMB niciodată. Și inclusiv eu i-am convins – „Votați-i proiectele omului, are nevoie de majoritate, lăsați-l să-și facă mandatul” - și m-am impus în fața lor și le mulțumesc pentru acele momente. PNL nu are o datorie morală față de Nicușor Dan în acest moment pentru că i-a susținut permanent proiectele, a votat tot ce a vrut domnia sa. Mai mult, și-a asumat anumite politici, cum ar fi ce se întâmplă pe zona de parcări, ceea ce este revoluționar din punctul meu de vedere.

Cu toate că nu a avut niciun fel de problemă în Consiliul General, cu toate că nu i-am creat niciun fel de probleme, știți vorba aceea – e nevoie de doi ca să dansezi – degeaba se duce cineva și face invitații dacă celălalt nu este receptiv. Răspunsul a fost, din păcate, și aici e marea mea dezamăgire că nu doar că, cumva nu m-a ajutat să implementeze proiectele de care aveam nevoie – de avize de construire ș.a.m.d., dar mi le-a blocat, acesta e adevărul.

Liliana Ruse: V-a dat vreo explicație?

Ciprian Ciucu: Nu, doar promisiuni – săptămâna viitoare, săptămâna viitoare. Nu se concretizau niciodată. De aici vine dezamăgirea, pentru că puteam să facem lucruri faine, multe lucruri faine împreună. Și nu, n-am primit niciun fel de explicație. Cred că a fost o influență pe-acolo din partea partidului domnului Orban – „izolează-l pe Ciucu, blochează-i proiectele să nu crească” ș.a.m.d. Și sectorul 6 are multe proiecte care sunt dependente de Primăria Generală.

În primul rând, Prelungirea Ghencea – unde m-am oferit să facem un tronson. Dacă ni-l dădea nouă atunci când l-am cerut, în urmă cu doi ani, acum era gata. Am demonstrat că am făcut și alte lucrări de investiții care s-au terminat la timp.

Liliana Ruse: Și ce s-a întâmplat acolo?

Ciprian Ciucu: A refuzat. După care avem o mare problemă cu pasajul Ciurel. În concluzie la discuția cu domnul Nicușor Dan – Din punctul meu de vedere, mai mult decât am făcut și personal și politic în relația cu domnia sa nu văd ce puteam face și nu am primit măcar o dată un telefon – nu eu, Ciprian Ciucu, oricine ar fi primar – să mă întrebe ce probleme sunt în Sectorul 6, pot să vă ajut cu ceva? Eu l-am tot sunat până n-am mai sunat. De aici zic că vine dezamăgirea și dezamăgirea mea este cât se poate de sinceră.

Liliana Ruse: În acest moment mai aveți comunicare cu Nicușor Dan?

Ciprian Ciucu: Nu mai avem comunicare, doar instituțională, trimitem adrese, ni se răspunde, dacă ni se răspunde și cam asta este tot, din păcate. Cred că un primar general trebuie să fie, în primul rând lider – să zică asta e viziunea mea pe acea direcție, să cheme primarii de sector să-i coordoneze, și acest lucru nu s-a întâmplat niciodată pe niciun domeniu.

