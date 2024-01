Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a declarat miercuri, la Jurnalul de Seară, de la Digi24, că Bucureștiul este foarte limitat în prezent, din punctul de vedere al spațiului, și că este nevoie de o reorganizare administrativ-teritorială, care să cuprindă atât Capitala, cât și județul Ilfov. El a adăugat că ar trebui ca Bucureștiul să aibă mai multe sectoare și „să existe mai multe zone administrative, la fel cum are Parisul”.

„În acest moment Bucureștiul este foarte limitat, din punctul de vedere al spațiului. Suntem înconjurați de un județ. O reorganizare administrativ-teritorială trebuie să cuprindă atât Bucureștiul, cât și Ilfovul, și Bucureștiul să crească inclusiv ca dimensiuni. E foarte greu să se facă, pentru că mulți primari țin la fotoliul lor și ei se opun. Una din marile probleme este să ajungem cu toții la concluzia că locurile noastre de primar sunt temporare, dar binele Bucureștiului trebuie să-l gândim pe mulți ani și poate peste opt ani să ajungem la concluzia că e mai bine să avem o organizare administrativ-teritorială”, a mai spus Radu Mihaiu.

Radu Mihaiu spune că Bucureștiul trebuie să se extindă

Primarul Sectorului 2 a adăugat că în București ar trebui să fie mai multe sectoare.

„Aș zice că ar trebui să fie mai multe sectoare, pentru că ar trebui ca Bucureștiul să se extindă, să existe o administrație București extinsă, caz în care e posibil să avem nevoie de mai multe zone administrative, la fel cum are Parisul. Parisul are 22 și fiecare are un primar, dar are și un primar general, care conduce cu adevarat întregul oraș”, a mai explicat el.

De asemenea, a mai spus că este nevoie de o reorganizare administrativ-teritorială cu totul și în țară.

„Trebuie făcut ceva, pentru că în prea multe locuri primăria consumă mai mult decât produc locuitorii acelei comune. Sunt aproximativ 80% din comunele României care au venituri mai mici decât cheltuielile lor și trebuie să aștepte în permanență bani de la județ, cum se zice, și acest lucru transformă președintele de consiliu județean într-un fel de baron local, care împarte în stânga și în dreapta aceste fonduri, în funcție de cu cine e mai prieten sau mai puțin prieten”, a conchis primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, la Digi24.

