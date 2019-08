Rareș Bogdan: Klaus Iohannis nu are cum să câștige din primul tur; nu mai facem publice sondaje nici măcar în partid

Rareș Bogdan spune că președintele Klaus Iohannis nu are cum să câștige alegerile din noiembrie din primul tur de scrutin, pentru că potrivit Constituției și legii electorale, pentru a câștiga în primul tur, candidatul ar avea nevoie de 9,3 milioane de voturi.

Pe listele electorale figurează 18,6 milioane de alegători. Or, pentru a câștiga, e nevoie de voturile a jumătate plus 1 din totalul celor care sunt pe listele electorale, nu a celor care se prezintă la vot, a explicat Rareș Bogdan la Digi24.

„Eu cred într-un scor foarte mare al președintelui încă din primul tur, cred într-o victorie zdrobitoare în turul 2, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facem campanie, am și atras atenția. Campania pentru președinte, câștigarea alegerilor de către președinte înseamnă o șansă în plus pentru fiecare dintre candidații noștri la alegerile locale, pentru fiecare dintre candidații noștri la alegerile parlamentare. Este cheie câștigarea alegerilor și partidul a înțeles acest lucru și sper că vor înțelege toți cei 1.100 de aleși primari și cei 13.000 de consilieri, plus organizațiile noastre. Deci, nu putem câștiga din primul tur, din cauza Constituției”, a arătat Rareș Bogdan.

De ce PNL nu va mai face publice sondajele interne

În campania electorală pentru europarlamentare, PNL a avut trei sondaje pe săptămână, lucrând cu trei societăți diferite. Acum deja are un sondaj pe săptămână și va ajunge, în ultimele 3-4 săptămâni de campanie, când va lucra cu 3-4 case de sondare, la 3-4 cercetări pe săptămână. „Împreună cu Ludovic Orban, președintele partidului, și cu secretarul general Robert Sigartău am luat decizia, în trei, să nu mai furnizăm date din sondaje nici publicului și nici măcar partidului”, a anunțat Rareș Bogdan la Digi24. El a explicat această decizie: „La început, oamenii nu credeau în victorie, după care mi-a fost teamă de relaxare. Eu nu vreau să se relaxeze. Fiecare vot va conta, fiecare strângere de mână, fiecare pliant împărțit, fiecare explicație de ce e mai bun Klaus Iohannis. De-asta nu trebuie să se culce pe o ureche. Alegerile nu sunt câștigate. Alegerile le vom câștiga pentru că avem cel mai bun candidat, cel mai potrivit președinte și cel mai bun președinte pe care l-a avut România”, a explicat europarlamentarul PNL.

Dacă în turul 2 contracandidatul lui Klaus Iohannis va fi de dreapta, va fi un mare succes pentru România, va fi o înfrângere catastrofală a unei stângi care a eșuat din toate punctele de vedere, spune Rareș Bogdan. Klaus Iohannis trebuie să meargă pe drumul său: și-a ales un drum al normalității, al deciziei raționale, al unei prezențe în limitele Constituției, dar extrem de ferme, exact ca în primul mandat, a unei reconstrucții a României cu un parteneriat serios cu PNL. „Cred foarte mult că nu există o altă soluție pentru România decât Klaus Iohannis”, a punctat în final Rareș Bogdan.