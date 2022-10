Europarlamentarul Rareș Bogdan a spus joi, la Interviurile LIVE Digi24.ro că România ar putea intra în etape în spațiul Schengen. „Există șanse mari ca țara noastră să reușească să intre în zona de spațiu Schengen aeroportuar până în 26 martie, și pe zona de trecere terestră și feroviară chiar mai repede”, a spus prim-vicepreședintele PNL.

Alexandru Rotaru, jurnalist Digi24: Sunt momente cruciale pentru România, zilele în care se decide dacă țara noastră va fi parte a spațiului Schengen, sau nu. Este un subiect extrem de prezent și extrem de cu mult interes din partea românilor, pe bună dreptate. Sunt 11 ani de la momentul în care România ar fi trebuit să intre oficial în spațiul Schengen. Se pare că acum o șansă reală, cu un singur personaj statal care se opune, din ce înțelegem noi, mă refer la Regatul Țărilor de Jos – Olanda, în trecut. Au fost mai multe întâlniri extrem de importante la Bruxelles, în România. Din datele dumneavoaastră, în ce stadiu se află dosarul României în acest punct? Când ar putea intra România în Schengen?

Rareș Bogdan, europarlamentar: Există șanse mari ca România să reușească să intre în zona de spațiu Schengen aeroportuar până în 26 martie, și pe zona de trecere terestră și feroviară chiar mai repede. Dar nu vreau să înaintez o dată. Consiliul JAI de pe 8 decembrie, de la Praga, va fi hotărâtor, sigur că în cadrul acestui consiliu, din păcate România nu va avea drept de vot, deși va participa.

Vor vota doar țările din spațiul Schengen, adică cele din UE care fac parte deja parte din spațiul Schengen, și cele 4 țări, inclusiv Elveția care sunt membre Schengen, dar nu sunt membre UE, și sigur că pe noi ne intersează foarte mult ca delegația care a venit în misiune suplimentară pentru a vedea implementarea a tot ceea ce înseamnă IT Schengen în România, a tot ceea ce înseamnă regulamente tehnice pe granițele României, să vină cu un raport pozitiv, care să poată fi un argument în plus pentru guverne.

Dar trebuie să recunoaștem o chestiune. Spațiul Schengen și dezbaterea pe spațiul Schengen, respectiv accesul în acest spațiu, este o chestiune mai mult politică, decât tehnică. România de mult timp are rezolvată problema tehnică, problema a fost întotdeauna politică, și eu mi-aș dori foarte mult ca această dezbatere politică pe accesul României în spațiul Schengen să nu fie din nou tulburată de disputele politice din cadrul guvernelor, sau a scenei politice interne a unei țări, în speță Olanda, acolo unde premierul Mark Rutte este susținut de nu mai puțin de 4 forțe politice, una din EPP, două din grupul Renew, și una conservatoare, de extremă, care, deși are cea mai mică pondere în cadrul coaliției, pe surse doar, jurnalistice, până acum nu am văzut o poziție oficială, ar avea o oarecare poziție.

Deocamdată, ce știm este că trebuie să trecem legile Justiției, că trebuie să încercăm să ridicăm MCV-ul, sau să decuplăm Schengenul de MCV dacă se poate, și să facem lobby-ul politic necesar la familiile noastre politice, pentru a avea susținere.

