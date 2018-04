Răspunsul Gabrielei Firea, după ce președintele s-a plâns de traficul din București

Primarul Capitalei, Gabriela Firea i-a răspuns preşedintelui Klaus Iohannis, care s-a plâns de traficul infernal din București. Edilul spune că această problemă nu este de acum şi că Bucureştiul nu se poate compara cu Sibiul, care „are doar 150.000 de locuitori, cât are jumătate dintr-un sector al Capitalei”.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Am ascultat declaraţia domnului preşedinte Klaus Iohannis. Apreciez că foloseşte bicicleta, sper că nu doar în acest scop, de a se întâlni cu presa la Arcul de Triumf, pentru că şi eu, şi familia mea folosim bicicleta. Aş mai adăuga faptul că este regretabil modul în care domnul preşedinte, ca fost primar al Sibiului, face astfel de afirmaţii, ca o persoană care nu cunoaşte din interior administraţia publică locală”, a spus Gabriela Firea la România TV, potrivit News.ro.

Firea a mai spus că problema traficului aglomerat din Capitală nu este de când a devenit ea primar şi că lucrurile sunt mai complexe şi nu se poate face referire la ele ironic, „în plimbarea bicicletei”.

„Noi am încercat prin Planul de Mobilitate Durabilă să deblocăm toate aceste probleme. Nu se poate compara Bucureştiul cu Sibiul, care are doar 150.000 de locuitori, cât are jumătate dintr-un sector al Capitalei. Sunt probleme complexe si nu se poate face referire la ele ironic, în treacăt, în plimbarea bicicletei (...) Folosind acelaşi ton al domnului preşedinte, ştiţi, există o emisiune celebră în România, <Schimb de mame>. Să înţeleg că se doreşte un schimb de job-uri, domnul preşedinte şi-ar dori un schimb de job-uri, să vină la Primărie iar eu la Preşedinţie?”, a mai spus primarul Capitalei.

Klaus Iohannis a ieşit luni seară la o plimbare cu bicicleta prin Parcul Herăstrău și a spus că traficul din Capitală este infernal.

„Observând vremea splendidă de primăvară, am decis să fac o plimbare. Am constatat că primăvara Bucureştiul este frumos, dar traficul este infernal, indiferent de anotimp şi de vreme. Cred că aici se impun câteva măsuri foarte, foarte serioase, de îmbunătăţire şi a infrastructurii de trafic, dar şi a reglementărilor în trafic. În rest, mi-aş dori să văd mai multă lume pe jos, mai multă lume pe bicicletă, dar cu timpul se întâmplă şi asta”, le-a spus Klaus Iohannis jurnaliştilor care l-au aşteptat la Arcul de Triumf.