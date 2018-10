Reacția Rovanei Plumb, după ce Corina Crețu a avertizat că nu mai acceptă „insultele” de la Guvern

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, miercuri, că afirmaţiile comisarului european Corina Creţu la adresa Guvernului le interpretează „într-un registru politic” și că relaţia dintre ministerul pe care îl conduce şi Bruxelles este „corectă”.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„În primul rând că le interpretez (declaraţiile Corinei Creţu -n.r.) într-un registru politic şi pun punct. Relaţia dintre Ministerul Fondurilor Europene şi Bruxelles este una corectă, de suport, de sprijin şi aşa vom merge în continuare”, a spus Rovana Plumb, la Parlament, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat că va discuta cu Corina Creţu pentru a vedea de unde au apărut „acele nemulţumiri”.

„O să discut cu doamna Creţu şi o să o întreb de unde au apărut acele nemulţumiri. Dar declaraţiile pe care le-am văzut pe presă sunt, din punctul meu de vedere, înscrise într-un registru politic”, a mai spus Rovana Plumb.

Luni, comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a afirmat că nu mai acceptă insulte din partea Guvernului României, în contextul în care a avertizat de nenumărate ori autorităţile de la Bucureşti că România pierde bani din lipsa proiectelor, însă a fost apostrofată că spune lucrurilor pe nume.

„Este de datoria mea de comisar pentru politică regională să avertizez toate statele membre, deci implicit şi România, despre riscul pierderilor sau dezangajărilor de fonduri, mai ales în domeniul infrastructurii, având în vedere că sunt lucrări complexe, care necesită ani de zile, şi trebuie să îmi fac datoria şi să spun atunci când o ţară riscă să îşi piardă şansa la dezvoltare pentru generaţii întregi. După cum ştiţi, de când am devenit comisar european pentru politică regională, am încercat să ajut cu rata de absorbţie pentru regiunile mai puţin dezvoltate. În cazul României, am făcut eforturi extraordinare, în sensul că am fazat foarte multe proiecte în valoare de trei miliarde de euro, practic am degrevat bugetul naţional de trei miliarde de euro, bani care ar fi fost pierduţi”, a spus oficialul european, într-o conferinţă de presă susţinută la Bruxelles.

