Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut o reacție nervoasă când a fost întrebat dacă, după anunțul retragerii de la negocierile pentru noul guvern, ia în considerare să candideze la alegerile prezidențiale din 2025.

„Iarăși vorbim de lucruri neesențiale. Esențial este ca România să aibă o stabilitate politică și un guvern trecut prin Parlament până la sfârșitul anului. Uitați restul de povești. Așa ne-am pierdut și așa a crescut acest fenomen suveranist, vorbind de cine e ministru, dacă ați împărți ministerele, ce se întâmplă cu secretarii de stat, dacă nepoata lui Ciolacu e secretar de stat”, a spus el.

„Oameni buni, suntem într-o situație complicată. Ne-au transmis avertismente, nu pe cifre, pe faptul că n-avem o majoritate politică. Eu și colegii mei suntem dispuși să votăm un guvern minoritar fără nicio reținere, pentru ca România să aibă o stabilitate politică. Nu contează nici cine candidează, nici când candidează”, a continuat el.

Întrebat dacă PSD e dispus să voteze un candidat unic la președinție, Ciolacu a răspuns: „Nu am probleme, dacă se găsește o personalitate, și PSD-ul să susțină acel candidat unic. Nu am probleme, noi nu avem, suntem total deschiși, dar nu mai accept jigniri. După ce și eu și colegii mei am dat dovadă de maturitate, am muncit, ne-am toate promisiunile, am adus un echilibru în România macroeconomic și politic, să apară iarăși că le silă și se murdăresc de PSD. Invităm să nu se murdărească de PSD”.

Întrebat dacă PSD vrea președinția Camerei Deputaților, Ciolacu a răspuns: „Iarăși vă duceți... Domnule, dacă vor să fie USR-ul la Camera Deputaților, nu e nicio problemă, să fie. Vrea PNL-ul să fie la Senat și pe urmă să-l atace pe Iohannis, să ia locul și lui Iohannis? N-am nicio problemă, le urez succes”.

Întrebat în legătură cu o declarație a Dianei Șoșoacă, potrivit căreia persoane din PSD i-au propus să vină la guvernare, Ciolacu a avut o altă reacție nervoasă: „Domnișoară, vreți să mă jigniți? Nu înțeleg întrebările dumneavoastră, vreți să vă spun eu că eu am discuții cu doamna... vreți să comentez ce-i trece doamnei Șoșoacă dimineața prin cap? Vreți știri pe surse? Vă repet, înțelegeți că e un moment dificil, nu mai merge cu astfel de întrebări, facem rău țării, haideți să ne oprim!”.

