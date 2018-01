Reacțiile opoziției după consultările convocate de Iohannis la Cotroceni

Liberalii merg la consultările de la Cotroceni cu solicitarea de declanşare a alegerilor parlamentare anticipate și cu mesajul că PNL este pregătit să îşi asume guvernarea. La rândul lor, cei de la USR spun că vor susține orice formulă prin care PSD să fie scos de la guvernare, în timp ce PMP va merge la consultări cu propria propunere de prim-ministru.

Preşedintele Klaus Iohannis, care s-a declarat nemulțumit și îngrijorat de instabilitatea guvernamentală, a anunţat, marţi, că l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar şi că a convocat pentru miercuri la consultări partidele parlamentare, întrucât doreşte o procedură rapidă pentru instalarea unui nou guvern.

„Obiectivul nostru este ca PSD să nu mai fie la guvernare. Am hotărât să nu participăm la nicio formulă de guvernare cu PSD. De asemenea, am hotărât să votăm împotriva oricărui guvern care conţine în structura guvernamentală PSD. Am decis ca mandatul delegaţiei să fie solicitarea de alegeri anticipate, în măsura în care este posibil constituţional. PNL este pregătit să-şi asume răspunderea guvernării prin câştigarea alegerilor anticipate”, a afirmat Ludovic Orban, preşedintele PNL, după şedinţa Biroului Executiv al partidului.

Liberalii au mai hotărât ca, în cazul în care nu se va lua o decizie favorabilă demarării procedurilor de convocare a anticipatelor, PNL să nu refuze, în cazul în care i se solicită, răspunderea de a forma o majoritate parlamentară care să sprijine un guvern fără PSD.

„Problema premierului nu e o problemă pentru PNL”, a mai spus Ludovic Orban.

Întrebat dacă este vorba despre el, Orban a replicat: ”Ştiţi foarte bine lucrul ăsta”.

Liderul PNL Ludovic Orban a comentat, marţi, și propunerea PSD pentru noul premier. Orban a afirmat că Viorica Dăncilă nu are experienţă sau notorietate, astfel că va fi doar „o altă marionetă din tribul de Teleorman”.

„Chiar am pus pariu că va fi din Teleorman. Fie Carmen Dan, fie Viorica Dăncilă. După cum ştiţi, Viorica Dăncilă are rădăcini puternice în judeţul Teleorman. Asta apropo de democraţia din PSD. Singura mea întrebare era dacă va fi Carmen Dan, eroina debarcării premierului Tudose, sau doamna Dăncilă”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul PNL a afirmat că nu există niciun argument în susţinerea acestei propuneri, întrucât Viorica Dăncilă nu are experienţă sau notorietate, urmând să fie doar „o altă marionetă din tribul de Teleorman”.

„Nu are niciun argument care să suţină formularea acestei propuneri, nici experienţă, nici background profesional, nici anvergură politică, nici notorietate. Va fi un alt premier care nu va fi altceva decât o marionetă (...) din tribul de Teleorman. Credem că destinul naţiunii române trebuie hotărât de români, după ce s-a văzut clar că PSD nu este capabil să guverneze şi credem că nu mai putem să lăsăm destinul naţiunii române pe seama tribului de Teleorman”, a subliniat Orban.

Barna: Orice variantă pe care o găseşte preşedintele pentru a duce PSD în opoziţie va fi susţinută de USR, inclusiv cu membri într-un guvern

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, marţi, că orice variantă pe care o găseşte preşedintele Klaus Iohannis pentru a duce PSD în opoziţie va fi susţinută de USR, inclusiv cu membri într-un guvern.

Dan Barna a declarat, înaintea şedinţei Biroului Naţional al USR, că partidul său „va susţine orice variantă care exclude PSD de la guvernare”.

„Orice variantă pe care preşedintele Iohannis o va găsi pentru a duce PSD în opoziţie va fi susţinută de USR, inclusiv cu membri într-un guvern. Dacă va apărea varianta unui premier pe partea dreaptă, o vom susţine. Dacă ne va cere să facem o propunere de premier, o vom face”, a subliniat liderul USR.

El a spus că „varianta cea mai decentă este cea a alegerilor anticipate, dar este foarte dificilă”.

„În momentul de faţă, deciziile sunt la preşedinte”, a precizat Dan Barna.

Tomac (PMP): Bolşevicii şi-au pierdut dreptul politic de a mai propune un nou premier

Preşedintele Partidului Mişcarea Populară (PMP), Eugen Tomac, a declarat, marţi, la Timişoara, că partidul său va participa la consultări la Palatul Cotroceni, unde va prezenta şi o propunere de prim-ministru, întrucât „bolşevicii şi-au pierdut dreptul politic de a mai propune un nou premier”.

Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă la Timişoara, că, cel mai probabil, românii se vor obişnui ca din şase în şase luni PSD să schimbe Guvernul.

„ Observăm că Liviu Dragnea nu se mai trezeşte din beţia puterii şi crede că instituţiile statului sunt nişte anexe ale partidului şi trebuie să răspundă 24 de ore din 24 la comenzile sale. PSD prin această criză pe care a generat-o, şi-a pierdut dreptul politic de a mai propune un prim ministru”, a declarat Tormac.

Eugen Tomac a mai declarat că PMP va participa la discuţii, la Cotroceni, unde va propune şi o persoană care să ocupe postul de premier.

„Un partid care nu înţelege că după orice alegeri îşi deleagă cei mai competenţi oameni pe care îi are, înseamnă că nu înţelege care este misiunea unui partid într-o ţară democratică. Guvernul României nu este guvernul PSD. Guvernul României trebuie să pună în aplicare programe politice care să îi deservească pe toţi românii. Constatăm că PSD moşteneşte toate practicile proaste pe care le-a păstrat de la partidul mamă, PCR. De acolo îşi trag seva. Faptul că într-un singur an, PSD şi-a dat jos de două ori propriile guverne obligă restul clasei politice să se gândească cu mai multă maturitate şi responsabilitate la viitorul României. Credem că preşedintele va trebui să analizeze cu multă luciditate cui îi mai încredinţează mandatul de premier al Guvernului României şi nu ar trebui să se teamă de declaraţiile bolnăvicioase ale liderilor PSD care deja au trecut la ameninţări. Mâine (miercuri- n.r.) PMP va participa la consultările de la Palatul Cotroceni şi PMP va avea şi o propunere de prim-ministru”, a mai declarat Tomac.

Preşedintele PMP nu a precizat numele celui care va fi propus pentru postul de premier. Preşedintele Mişcării Populare a spus însă că „România are nevoie de un premier cu viziune pentru România, un premier capabil să scoată România din zona de periferie pe care a adus-o PSD, la coada Europei, care să aibă capacitatea de a implementa proicete majore pentru dezvoltarea României”.

Pe de altă parte, Tomac a mai declarat că celor de la PSD „le-ar sta bine în opoziţie”.

Europarlamentarul Viorica Dăncilă este propunerea PSD pentru funcţia de premier. Viorica Dăncilă este preşedintele Organizaţiei de femei a PSD şi liderul europarlamentarilor social-democraţi români. Ea este membră PSD din anul 1996 şi a fost, pe rând, preşedintele Organizaţiei de Femei PSD Videle, consilier local la Videle, consilier judeţean în Teleorman, preşedintele Organizaţiei de femei PSD Teleorman. În perioada 1989 - 2009, Viorica Dăncilă a fost mai întâi profesoară la Liceul din Videle, iar apoi inginer la OMV Petrom SA.

Citiți și: Cât mai rămâne PSD la guvernare? Își permite să-l suspende pe președinte? Ce răspunsuri are CTP

(sursa: News.ro)