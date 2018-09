Replica lui Carmen Dan, după ce primarul Gabriela Firea i-a cerut demisia

Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat, întrebată ce părere are despre faptul că primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, i-a cerut demisia că nu comentează „declarații politice” de pe scările ministerului de Interne și că orice om responsabil pentru funcția pe care o deține ar trebuin să aibă o atitudine de „decență și rezervare”.

Reporter: Ați fost citată azi la Parchet?

Carmen Dan: „Nu am fost citată, nu am primit nicio invitație. Reafirm ceea ce am mai spus și în alte rânduri: am toată disponibilitatea să mă pun la dispoziția organelor de cercetare penală, când vor considera că e cazul să mă invite. Am încredere că, uitându-se cu atenție în regulament, vor găsi posibilitatea să ne cheme și să putem să lămurim toate aspectele.”

Reporter: Gabriela Firea v-a cerut demisia și spune că sunteți răspunzătoare pentru cele petrecute pe 10 august.

Carmen Dan: „Pe mine nu o să mă auziți răspunzând unor astfel de afirmații cu conotație politică, care țin de sfera politică, de pe scările ministerului de Interne. Aceasta instituție nu se va implica în discuții politice. Nu voi face nicio declarație politică.

Cred că singura atitudine pe care poate să o aibă un om responsabil este aceea de decență și rezervare și nu am să îmi părăsesc această atitudine.”

