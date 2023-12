Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat marți, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că Pilonul II de pensii va fi neatins și că este o asumare la nivel de Coaliție. Liderul PNL i-a mai răspuns și lui Marcel Ciolacu, care luni seară a spus că „îi plăcea mai mult de Ciucă cel natural” și a explicat că „a rămas același Nicolae Ciucă, la fel de natural”.

În cadrul „Săptămânii președinților”, liderii partidelor parlamentare pun întrebări omologilor invitați la Digi24. Luni, Marcel Ciolacu a fost întrebat de partenerul de coaliție, Nicolae Ciucă, dacă este de acord să fie menținute angajamentele de a nu mări taxele și impozitele în 2024, de a nu modifica Pilonul II și de a majora salariile profesorilor, astfel încât în 2024 să ajungă la 50% din grila nouă de salarizare.

Luat prin surprindere, Marcel Ciolacu a spus că îi „plăcea mai mult domnul Nicolae Ciucă cel natural, adevăratul Nicolae Ciucă”, nu cel care pune întrebări surpriză, formulate de consultanți. Premierul a mai precizat că Nicolae Ciucă știe deja răspunsurile la aceste întrebări, că sunt decizii luate de comun acord, explicând că nici „nu trebuie să-i răspund la televizor că nu mărim taxele”.

Marți seară, Nicolae Ciucă i-a răspuns, la rândul lui, premierului Ciolacu.

„Am discutat cu Marcel Ciolacu și discutăm în fiecare zi legat de aceste măsuri, inclusiv de aspectele care țin de tot ce s-a discutat în spațiul public vizavi de asigurarea veniturilor necesare pentru construcția bugetului și am reușit să ne impunem această asumare, care este absolut normală pentru orice decident politic atunci când ia măsuri care impactează mediul de afaceri și am explicat foarte clar că acestea sunt măsurile și că nu va fi o altă măsură fiscală pe 2024”, a explicat Ciucă.

Președintele PNL a mai adăugat că Pilonul II de pensii va fi neatins și este o asumare la nivel de Coaliție și o creștere a contribuției cu un procent de la 1 ianuarie 2024.

„A fost o întrebare absolut ajutătoare. Probabil că tonul pe care am pus întrebarea nu a fost unul care să fie interpretat de maniera în care a fost gândită întrebarea, dar am discutat cu Marcel Ciolacu și a înțeles clar despre ce este vorba. Am rămas același Nicolae Ciucă, la fel de natural. A fost o chestiune de ton, nu de altceva”, a conchis Nicolae Ciucă, la Digi24.

