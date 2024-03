Rezultatele sondajelor PNL şi PSD pentru candidatul la Primăria Capitalei vor fi gata luni. Pe cine au nominalizat cele două partide

Preşedintele PNL Nicolae Ciucă anunţă că rezultatele sondajele făcute de PNL şi PSD pentru desemnarea candidatului comun la Primăria Capitalei vor fi gata luni, menţionând că decizia va fi luată în coaliţie, după analiza acestor sondaje.

"Nu am reuşit să ajungem la a nominaliza un candidat sau altul (pentru Primăria Capitalei - n.r.) pentru că am agreat împreună să sondăm care sunt cele mai potrivite persoane. În momentul de faţă sondajele sunt pe final. Noi am sondat pe Sebastian Burduja şi pe Ionuţ Lupescu. PSD ştiu sigur că nominalizat-o pe doamna Gabriela Firea şi cred că pe primarul de la sectorul 4 (Daniel Băluţă - n.r.)", a declarat Nicolae Ciucă duminică, la Prima News, potrivit Agerpres.

El a precizat că rezultatele finale ale sondajelor vor veni luni, iar candidatul pentru Primăria Capitalei va fi desemnat după analiza acestor sondaje.

Burduja și Lupescu - din partea PNL

Întrebat în legătură cu posibilitatea nominalizării pentru această funcţie a lui Ionuţ Lupescu, liderul PNL a spus că acesta "n-a fost un simplu fotbalist".

"Nu este vorba doar de notorietate. Este vorba şi de experienţa profesională. A lucrat atâţia ani în structurile de conducere ale UEFA, a ocupat funcţii importante acolo, a dobândit experienţă managerială şi (...) eu sunt unul care susţin foarte mult deschiderea uşilor PNL către oameni noi care au performat în viaţa profesională", a explicat Ciucă.

Firea și Băluță - din partea PSD

Întrebat dacă PNL ar avea o problemă cu susţinerea Gabrielei Firea pentru această funcţie, Ciucă a răspuns: "După ce vedem lista, discutăm".

"Este o decizie pe care o vom lua în coaliţie şi acolo vom stabili pe cine susţinem", a adăugat liderul PNL.

Legat de posibilitatea candidaturii lui Daniel Băluţă pentru primăria Capitalei, Ciucă a spus: "Nu ştiu, nu-l cunosc personal, dar să ştiţi că astăzi chiar discutam cu cineva şi era foarte mulţumit de cum arată sectorul 4".

Ciucă a mai spus că această problemă trebuie rezolvată într-un timp cât mai scurt.

"Domnul primar ar trebui să se stea la primărie sau în mijlocul bucureştenilor să rezolve problemele bucureştenilor, nu să râdă, adică nu prea are de ce să râdă. Motive îi dau bucureştenii să se ocupe de ce trebuie. (...) E primarul în funcţie şi ştiţi foarte bine că orice primar în funcţie pleacă cu prima şansă", a spus Nicolae Ciucă, întrebat despre primarul Capitalei, Nicuşor Dan, care este candidatul Alianţei Dreapta Unită.

Cine va candida pentru primăriile de sector

În ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor pentru primăriile de sector, Ciucă a spus că şi în aceste cazuri va fi adoptată aceeaşi formulă, fiind făcute sondaje.

Ciucă a menţionat că pentru Sectorul 1 PNL îi testează pe George-Cristian Tuţă şi pe Sebastian Burduja, iar pentru Sectorul 2 pe Monica Anisie şi pe Mihai Culeafă.

"Trebuie să avem o analiză proprie. Aşa cum am spus, suntem totuşi două partide care ne-am propus ca împreună să redobândim managementul Primăriei. (...) Formula politică pentru alianţa electorală la alegerile europarlamentare şi la nivel local, acolo unde organizaţiile decid, este PNL-PSD. (...) Noi ne vom pronunţa pe unul dintre numele, din persoanele pe care le-am introdus în sondaje", a mai explicat Ciucă.

