Negoiță, primele declarații după suspendarea din PSD: „Ce poate să mi se mai întâmple? De asta nu am regrete să intru în opoziție”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a vorbit la Digi24 despre suspendarea sa din PSD. El spune că Gabriel Mutu, cel care i-a cerut suspendarea din partid, este și cel care i-a preluat funcția de vicepreședinte al PSD. Negoiță mai spune că unii social-democrați s-au temut că luările sale de poziție ar fi „contagioase”.

„E în zona de penibil. Nu știu în ce măsură e statutar, s-a discutat despre mine fără să fiu informat, era normal să mi se spună: vom lua în discuție cazul tău, ne spui dacă vrei să participi. La o ședință informală în mod normal mănânci o ciorbă, bei un păhărel, nu iei decizii de felul asta”, a spus Robert Negoiță.

„Senzația mea e că în PSD ce gândesc eu nu e deloc singular. Sunt o persoană destul de directă și spun lucrurilor pe nume. E normal să gândim și, dacă avem alte opinii, trebuie să ni le spunem”, a continuat el.

„Simplul fapt că mi-am asumat responsabilitatea să vorbesc și temerea ca poziția mea să nu fie contagioasă” sunt motivele care au dus la suspendarea din partid, a adăugat Negoiță.

„Ce poate să mi se mai întâmple? Că de asta nu am regrete să intru în opoziție. Mai rău de atâta pentru mine nu poate fi. Or fi alții cărora le e teamă, mie nu. Eu nu am fost niciodată la guvernare, o spun cu maximă responsabilitate.

Întrebat dacă mai rămâne în PSD, Negoiță a spus: „Nu am luat încă o decizie, dar mă regăsesc către deloc în această formulă. Către deloc”.

El a precizat că nu a avut nicio discuție pe acest subiect cu Viorica Dăncilă, șefa PSD.

Declarațiile lui Negoiță vin după ce acesta a fost suspendat din partid pentru o perioadă de șase luni.

Acesta a criticat în mai multe rânduri premierul și Guvernul, acuzând că administrațiile locale au probleme financiare din cauza Executivului.