Sat terorizat de un hoț evadat. A furat toată mâncarea găsită în frigidere, mai puțin bulionul și castraveții murați

Un evadat din Prahova moare de foame în timp ce poliția nu dă de el de aproape două săptămâni! În acest timp, bărbatul, condamnat pentru furt calificat, face ce știe el mai bine: o dată la câteva zile dă buzna peste noapte în casele oamenilor din satul Matița și le golește frigiderele. Oamenii, care îl bănuiesc pe fugar că se ascunde în pădurea din aproprierea localității, spun că hoțul le-a furat inclusiv din proviziile făcute pe vreme de COVID-19.

Rodica Soare, păgubită: „A intrat pe la stradă, a dat clonțul la o parte, a deschis ușa la intrare, a văzut că nu are ce lua și acolo în spate nu am încuiat ușa și s-a abonat la frigider.”

Tiptil, hoțul a intrat în bucătărie, în timp proprietarii casei dormeau în camera alăturată.

Rodica Soare, păgubită: „Uite așa le-am găsit desfăcute, ne deschide dulapurile. Acolo sus aveam o lanternă, un aparat de radio cu baterii, 2 briceaguri cu buton și de acolo mâncare din frigider. Tot ce aveam, măsline, salam, ce a fost hrană rece a luat tot, când ne-am trezit și noi să mâncăm nu am mai găsit mâncarea în frigider și atunci ne-am alarmat, am sunat la 112.”

După ce au luat amprentele, poliţiştii şi-au confirmat bănuiala: era vorba despre hoţul evadat de la Secţia Exterioară a Penitenciarului Ploieşti. Paguba - de cel puțin 1.500 de lei, pentru că infractorul a furat și două perechi de încălțăminte noi.

Păgubit: „Uite acolo au fost adidașii. Două perechi! Doar 2 perechi, 42 și 41... (râde) Un hoţ bun, cumsecade...”

Înainte de asta, hoţul a trecut şi prin vecini, chiar în a treia zi de Paşte, la scurt timp după ce evadase.

Femeie păgubită: „Am făcut mici, a doua zi de dimineață am văzut că nu mai sunt micii, pe urma că nu mai e sacoșa cu pâine, că nu mai sunt în frigider salamurile.”

- Aici a fost carne congelată, nu a mai rămas nimic. Egol. Și ne-a luat din frigider, mai rămăsese doar bulionul ș castraveții murați.

Lăsați fără mâncare în frigider, păgubiţii se bucură că hoţul nu le-a furat şi alte obiecte de valoare.

Toată lumea este în alertă în satul Matița: localnicii spun că până nu va fi prins, hoțul va încerca să intre în casele lor de fiecare dată când i se face foame. De altfel, ultimul furt a fost azi-noapte.

Localnic păgubit: „Nu l-a văzut absolut nimeni, că noi am fost în casă, am dormit. Și dimineață, când ne-am trezit, am găsit la bucătărie deranjat, aveam o trusa de igienă, ne-a laut parfum, mâncare.”

Mădălin Băcilă, polițist la Secția 8 de Poliție Bălțești: „Sunt colegii plecați în teren și momentan aici avem o anchetă în desfășurare, posibil tot de la dânsul.”

Unii săteni par să nu mai aibă răbdare și vor să prindă hoțul înaintea Poliției.

Localnic: „Îl cunoștem de mic copil, da, se numește Onorel Lupu, de aici de mic copil, nu știu dacă are vreo trei sau patru clase, numai cu așa ceva s-a ocupat.”

Alexandru Betea, localnic: „Noi am ajuns la ora actuală, seara, cu toate că am stâlpi de luminat, mă scol de trei ori pe noapte și dorm cu toporul la cap.”

Polițiștii spun că au adus și câinii de urmă pentru a-l găsit mai repede pe evadat. IPJ Prahova a trimis pe teren mai multe echipaje.