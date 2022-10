Parlamentari dezbat luni moțiunea simplă depusă de 55 de parlamentari USR şi neafiliaţi aparţinând Partidului Forţa Dreptei împotriva ministrului de Interne Lucian Bode.

Şedinţa, la care participă 217 de deputaţi, se desfăşoară în prezenţa ministrului Lucian Bode şi este condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.

Moţiunea a fost citită în plen de deputatul USR Cristian Seidler.



Semnatarii cer ca ministrul Bode să plece de la conducerea MAI, deoarece nu a reuşit reformarea instituţiei. Potrivit acestora, „cea mai mare reuşită” a mandatului lui Bode este „licitaţia cu dedicaţie pentru achiziţia a 600 de BMW-uri de la prietenul preşedintelui Klaus Iohannis”.

Bode: Moțiunea este „un ghiveci, o șaorma cu de toate”

Ministrul de Interne, Lucian Bode, le-a transmis semnatarilor că moțiunea e „un ghiveci”, „o șaorma cu de toate”.

„Respect dreptul Parlamentului de a folosi pârghile de control parlamentar. În cei 14 ani de activitate parlamentară am scris și am semnat zeci de moțiuni simple, dar niciodată nu am văzut un text ilogic, și plin de minciuni, lipsit de coerență cu teme fără noimă. De la Transporturi la Poliție, un ghiveci, un fel de șaorma cu de toate. Nici voi semnatari nu cred că ați înțeles mai nimic. Ce vă mână în acest demers este disperarea, dispearea a două formațiuni politice din care una tocmai și-a pierdut REPER-ul și o oaste formată din zece plăeși. Doar atât ați putut domnule Drulă, domnule Orban? Adevărul e că irelevanța vă ustură, dar penibilul nu”, a spus Bode.

Ministrul l-a atact pe liderul USR, Cătălin Drulă, dar și pe fostul premier și președinte PNL Ludovic Orban.

„Vorbiți de mandatul meu la ministerul Transporturilor, adică vorbiți de funie în casa spânzuratului? Cine vorbește? Domnul Drulă, zis domnul 0 km de autostradă dați în folosință în mandatului lui, asta în oglindă cu cei aproape 100 de km de șosea dați în trafic în mandatul meu. Domnului Drulă i se pot reține două operațiuni: operațiunea ranga și operațiunea securilă-microfon. Totuși, nimic despre Blue Air?

Domnule Orban, nu v-a lăsat Nelu Iordache să scrieți ceva despre Blue Air? Apropo, vedeți cum este soarta. Vorbiți acum de achiziția de BMW pentru Poliția Română? Parcă tot BMW era și mașina cu care făceați accident când erați ministrul Transporturilor, sau Audi, cert este că era împrumutată de la Nelu Iordache. Am auzit că Nelui Iordache a devenit scriitor”, a spus Lucian Bode.

Despre achiziția de autospeciale BMW, Lucian Bode a declarat că este o „dezinformare”.

„Despre achiziția de autospeciale BMW: Stimați colegi de la USR, nu îl mai lăsați pe domnul Drulă să insiste, că s-a făcut de râs. Acel ministru care a aprobat cererea de finanțare și a semnat contractul de finanțare având specificațiile tehnice care au stat la baza cererii de finanțare. Dacă dvs. ați aprobat 8+1 trepete putea IGPR să scrie în caietul de sarcini 7+1? Păi nu putea. Deși știți bine că raportul corpului de control a arătat aceste lucruri, vorbim de o achiziție care a respectat toate normele legale.

Domnul Drulă, am mai văzut mitomani în politica românească și știți că n-au sfârșit bine. Ați continuat pe acest subiect cu cererea de rampursare. Care cerere dacă nu s-a făcut o rambursare. E o fractură logică monumentală. Vă întreb încă o dată. Ce să se ramburseze dacă nu există nici măcar plata efectuată și nici produsul recepționat? Dezinfomrați și denaturați adevărul. (...) Ce este pozitiv pentru România nu vă preocupă, din contră, sabotați toate demersurile. Cereți performanță la intervenții din partea MAI, dar când e vorba de dotări demarați campanii mincinoase”, a mai spus ministrul.

Ministrul a vorbit și despre refugiații ucraineni și sprijinul oferit acestora de instituțiile statului. „Am arătat încă o dată că România are un rol fundamental în arhitectura de securitate a Europei.”

Acesta i-a acuzat pe cei de la USR că sabotează demersul aderării României la Schengen.

„Activitatea dvs. este o rușine pentru statul român în contextul aderării la Schengen, sunteți o formațiune nocivă, singurul gică-contra. Sunteți agresivi și iraționali. Întrebarea este „de ce?”. De ce v-ați activat pe acest subiect? De dragul altor interese? Sigur, da. Să ne amintim domnul Drulă cum vă permiteți să impuneți mesaje anti-Schengen în comunicarea de partid. Cu toate aceste minciuni și acțiuni anti-românești vă faceți de râs ca lider și vă faceți de râs partidul aici în România. Aruncați cu acuzații de corupție. Pai nu vă e rușine? Știți bine că ultima perioadă a fost dedicată dosarului Schengen. Am avut zilele trecute vizitele experților și am încheiat săptămâna cu un consiliu JAI unde am arătat că suntem determinați să punem în aplicare obligațiile care ne revin”, a spus ministrul.

Despre teza de doctorat, Lucian Bode spune că a fost verificată și de Universitatea Babeș Bolyai, și de CNATDCU.

„Acea teză care era atât de secretă încât v-ați pus oameni de partid să meargă să o transcrie de mână la Biblioteca Națională. Acea teză pe care nu o contestă nicio voce academică. Vă faceți exerciții de imagine pe subiecte pe care va cășunat în mod maniacal. Un demers plin de ridicol. Am o veste proastă. Teza mea a parcurs absolut toate etapele, fiind analizată atât de universitate, iar raportul de similitudine din 2018 arată foarte clar, lucrarea nu conține preluări neautorizate, cât și de către CNATDCU, la solicitarea UBB, CNATDCU propune să se valieze teza”, a mai spus ministrul.

Cătălin Drulă: „Demiterea lui Bode este un act de patriotism”

În replică, președintele USR Cătălin Drulă l-a acuzat pe Bode că pune în pericol aderarea la Schengen.

„Atâta sfidare și tupeu. PNRR-ul e semnat de Florin Cîțu. PNRR-ul e acel program de reforme pe care voi nu sunteți în stare să îl faceți. (...) Zero reforme, zero respect. Patronați un sistem care organizează kompromaturi. Cel mai rău e că ați încuscrit poliția cu mafia. Hai să vedem istoria acestor contracte, că nu e un accident. 7 octombrie 2021 la DGA, 6 berline BMW un milion de lei, ofertă unică. 8 iulie 2021, tot la DGA 4 SUV-uri BMW, 25 august 2022, Poliția de Frontieră și în fine, cele 600 de BMW-uri 98 de milioane, caiet de sarcini cu dedicații. Anexa 2 ați scris-o dvs. MAI, un cuvânt de acolo nu a fost scris de Ministerul Transporturilor. Și anexa 2 nu e tot una cu caietul de sarcini. Veți răspunde în fața legii. Sunteți foarte precis domnule Bode, 4 cm, înălțimea mașinii trebuie să fie între 1,41m și 1,45. Unde scrie asta în anexa 2. BMW are 1,44. 4 cm, cam atat mai este credibilitatea acestei coaliții”, a spus Drulă.

„Că faceți asta pentru dvs. sau pentru a-i servi pe alții e mai puțin important. Dacă sunteți beneficiar sau fixer. Important este răul pe care îl face României menținerea dvs. în funcția de ministru al Internelor. În limbajul care vă este atât de drag, dle. Bode, sunteți o vulnerabilitate de securitate pentru România! Ați pus mai devreme întrebarea de ce? De ce nu plecați? Asta este întrebarea. Pentru că menținerea dvs. în funcție pune în pericol aderarea României la Schengen. România merită să fie în Schengen, am luptat cu toții, așteptăm de 15 ani și nu putem să ratăm obiectivul acesta din cauza unui ministru-aranjor, patron de licitații cu dedicație! A vota demiterea lui Lucian Bode e un act de patriotism pe care noi, USR-ul, îl vom face! Vom vedea cine din Parlamentul ăsta mai este patriot și ține la țara asta și la Schengen.”, a mai spus Drulă.



Iniţial, moţiunea simplă, intitulată „Siguranţă şi încredere sau debandadă şi furt? Ministrul Bode trebuie să răspundă pentru dezastrul creat”, trebuia să fie dezbătută săptămâna trecută, însă a fost reprogramată la solicitarea ministrului care a anunţat că este „angrenat într-o serie de activităţi cu oficialităţi străine”.

Editor : Robert Kiss