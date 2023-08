Vicepreședintele PNL, Pavel Popescu, critică, într-un mesaj publicat pe Facebook numirea lui Victor Ponta în funcția de consilier onorific al prim-ministrului Marcel Ciolacu. „Este un afront adus în primul rând partenerului nostru strategic, Statele Unite ale Americii”.

„Sper ca domnul Ciolacu să reconsidere această numire”, a declarat Pavel Popescu în direct la Digi24. „Nu este un atac la domnul Ciolacu”, a mai spus acesta.

Într-un mesaj pe Facebook, Pavel Popescu scrie despre numirea lui Victor Ponta că „nu face cinste țării pe care, vremelnic, ați ajuns să o administrați”.

„Numirea fostului premier Victor Viorel Ponta în poziția de consilier onorific al prim-ministrului este nici mai mult, nici mai puțin decât un veritabil "middle finger" arătat partenerilor noștri euro-atlantici, care și-au pus încrederea în România ca actor cheie la nivel regional în proiecte majore precum reconstrucția Ucrainei și protejarea valorilor democratice în lupta împotriva autocrațiilor. Nu mă tem să o spun: este un afront adus în primul rând partenerului nostru strategic, Statele Unite ale Americii, să îl numești într-o asemenea poziție pe Victor Ponta, omul ce discreditează săptămânal la TV cel mai bun prieten al României - SUA, omul Partidului Comunist Chinez, cu atât mai mult într-un domeniu sensibil precum cel al relațiilor economice internaționale”, scrie Pavel Popescu.

Vicepreședintele PNL mai spune despre Ponta că „este un aliat al fasciștilor de la AUR, consiler asumat al lui George Simion și unul dintre cei mai mari oponenți ai Ucrainei în discursul public. De la începerea războiului lui Putin împotriva Ucrainei, Ponta nu a ratat nici măcar o ocazie să iasă la televizor să bagatelizeze eforturile României de a ne sprijini vecinul în războiul de agresiune pentru a-i alunga pe ruși din țară”.

„Ca vicepreședinte al unui partid de coaliție, în spiritul pragmatismului care știu că vă caracterizează, domnule premier Marcel Ciolacu, vă sfătuiesc să reconsiderați această numire care nu vă face cinste și care cu siguranță nu face cinste țării pe care, vremelnic, ați ajuns să o administrați”, își încheie Pavel Popescu mesajul.

Fostul premier Victor Ponta a confirmat, sâmbătă, numirea sa în funcția de consilier onorific al lui Marcel Ciolacu, în domeniul relațiilor economice. Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, el spune că este muțumit de această alegere. „Și haterii mei spun că am fost cel mai bun premier pentru zona economică”, afirmă Ponta.

„Back in business! Dacă am ocazia să fac ceva concret nu mă mulțumesc să stau pe margine bosumflat și să critic tot; dacă pot să fiu într-o echipă în care sunt apreciat nu trebuie să fiu eu Căpitan - știu să joc și în atac și în apărare; dacă și haterii mei spun că am fost cel mai bun Premier pentru zona economică de ce să nu aplic ce am învățat atunci și, în plus, ce am văzut în ultimii ani, în zona privată (unde ar trebui să lucreze măcar puțin toți cei care conduc mari instituții publice)”, a scris fostul premier pe Facebook.

