Scandal pe recalcularea pensiilor. PSD: USR a vrut să înghețe pensiile o jumătate de secol. Lasconi: Ciolacu este premierul specialilor

Recalcularea pensiilor a devenit principala temă de dispută între PSD, inițiatorul proiectului, și USR, care acuză partidul de guvernământ că a promovat o lege care nedreptățește mai multe categorii de pensionari. PSD spune că USR duce o campanie de dezinformare și acuză formațiunea de opoziție că a vrut să înghețe pensiile „o jumătate de secol” prin PNRR. Între timp, Elena Lasconi a scos din arhivă pozele de când era reporter tv și cobora în subteran alături de mineri, una din categoriile care nu benefiază de recalcularea pensiilor, acuzându-l pe Marcel Ciolacu că este „premierul specialilor”.

PSD cere conducerii USR „să înceteze imediat campania de dezinformare privind recalcularea pensiilor, care induce panică şi îngrijorări neîntemeiate în rândul pensionarilor”.

„Înainte de a ataca reforma care elimină inechităţile dintre pensionari şi majorează 3,8 milioane de pensii, USR trebuie să îşi ceară scuze faţă de toţi seniorii României pentru tentativa cinică de a le îngheţa veniturile timp de o jumătate de secol! Demagogii de la USR critică faptul că există şi pensii ce rămân la aceeaşi valoare în urma recalculării, după ce chiar ei au scris în PNRR ca pensiile să fie plafonate la 9,4% din PIB, adică îngheţarea veniturilor tuturor pensionarilor până în 2070! Din fericire, PSD a convins Comisia Europeană să elimine această aberaţie din PNRR”, arată PSD într-un comunicat de presă remis vineri.

Social-democraţii acuză că „este revoltătoare ipocrizia demagogilor USR care se erijează, în prezent, în apărători ai pensionarilor încadraţi în condiţii deosebite sau speciale de muncă”, deşi tot ei scriau în PNRR că diferenţierea acestor tipuri de muncă conduce la „destabilizare bugetară şi la probleme majore în asigurarea sustenabilităţii financiare a obligaţiilor bugetare”.

„Mai gravă decât ipocrizia celor de la USR este campania de dezinformare pe care acest partid toxic o întreţine în ultimele zile în privinţa recalculării pensiilor, cu scopul vădit de a obţine puncte electorale. Din perfidie sau pur şi simplu din nerozie, demagogii USR amestecă cifre şi concepte, fără a le înţelege sensul, având obiectivul precis de a induce panică şi îngrijorare în rândul pensionarilor”, se mai arată în comunicatul PSD.

USR: „Sute de mii de români cu pensiile micșorate”

Reacția social-democraților vine după ce USR a evidențiat că „peste 700.000 de pensionari au rămas, după recalculare, cu pensii mai mici decât cele pe care le primesc. Chiar dacă nu li se taie acum din pensie, ei nu vor mai primi vreun ban în plus până când pensia recalculată și indexată anual nu va depăși pensia în plată. Ceea ce se poate întâmpla, în funcție de caz, și peste 4-5-6 ani. Până atunci, inflația le va eroda constant puterea de cumpărare”.

USR a dat exemplu un caz prezentat în presă, un pensionar, fost mecanic de locomotivă, care a muncit în condiții de muncă speciale și care a fost anunțat la recalculare că pensia lui scade pe hârtie de la 7.289 lei la 4.820 lei.

„Chiar și cu indexări anuale, pensia lui nu va crește deloc până în 2031! Consecință: Puterea de cumpărare a acestui pensionar va scădea drastic timp de 6 ani, afectându-i viața de zi cu zi”, a scris USR într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

Un alt caz prezentat este al unui pensionar care a contribuit 28 de ani la sistemul de pensii, dar care nu ar fi primit niciun punct pentru depășirea pragului de 25 de ani.

„Sute de mii de români cu pensiile micșorate. Puși pe drumuri pentru a-și dovedi anii de vechime. Adeverințe care îi costă mii de lei”, se arată pe pagina de Gacebook a USR.

Elena Lasconi

La rândul ei, Elena Lasconi, candidata USR pentru funcția de președinte al României, a postat un mesaj critic la adresa PSD, pe care îl acuză că nedreptățește categorii de pensionari care au avut condiții speciale de muncă și nu primesc nimic la recalculare.

Pentru a-și ilustra postarea, Elena Lasconi a pus o poză cu ea când era reporter tv și cobora în subteran, alături de mineri - una din categoriile excluse de noua formulă de recalculare - pentru a realiza reportaje.

„PSD ia bani din pensiile celor care au muncit cel mai greu și-i dă la speciali!

Când am spus că eu am fost, sunt și voi fi în continuare acolo unde nu prea merg politicienii, acolo unde există suferință, durere, zbatere pentru ziua de mâine, sărăcie și nedreptate, nu am spus povești! Eu înțeleg perfect ce este în sufletul celor care cu mâinile și spatele lor au ținut țara asta și acum se trezesc cu un petec de hârtie pe care PSD le scrie că le ia bani la pensie. E revoltător! E nedrept!

Oamenii care au muncit în condiții grele – mineri, muncitori în fabrici, sudori, scafandri utilitari – au avut contribuții mari cât timp au muncit. Câțiva ani au plătit, față de restul angajaților, aproape 10% în plus către stat din veniturile lor. La pensie, corect, pe contributivitate, ar fi trebuit să primească de la stat ceea ce merită. PSD le spune că trebuie să mai aștepte, că momentan le ia. PSD a protejat încă 40 de ani pensiile specialilor, dar ia din banii oamenilor care au lucrat onest”, a scris Elena Lasconi pe Facebook.

Ea îl acuză pe premierul Marcel Ciolacu că „nu știe ce înseamnă munca, nu are cum să-i respecte pe cei care muncesc cinstit” și cere votarea unui proiect de ege inițiat de USR, „care corectează marea nedreptate făcută celor care au muncit în condiții grele. Colegii mei au atras atenția de anul trecut, în Parlament, că se naște această nouă nedreptate”.

„Domnule Ciolacu, încetați să mai fiți premierul specialilor! Votați legea USR și corectați nedreptatea pe care ați făcut-o!”, mai spune Elena Lasconi.

