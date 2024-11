Președintele PNL Satu Mare Adrian Cozma a declarat luni, după ce Nicolae Ciucă s-a clasat pe locul cinci la primul tur al alegerilor prezidențiale, că nu poate spune dacă acesta trebuie să plece de la șefia partidului, însă va fi o ședință în care liberalii vor discuta mai multe aspecte. El a adăugat că alianța cu PSD i-a costat scump pe liberali, iar „primul mandat al domnului președinte Klaus Iohannis a fost pentru noi un lucru care ne-a ajutat, al doilea ne-a îngropat”.

„Îmi cer scuze față de toți românii care au avut încredere în PNL și s-au înșelat. Dar este important ca PNL să rămână în continuare un partener credibil și un partid în care antreprenorii, oamenii care cred în valorile românești, în valorile de dreapta să își găsească un un sprijin”, a afirmat Adrian Cozma, luni la sediul PNL din Capitală.

Întrebat dacă va demisiona Nicolae Ciucă de la șefia partidului, Cozma a răspuns: „Eu nu spun cine trebuie sau ar trebui să plece. Nu, nu asta este discuția acum”.

„Eu cred că trebuie să existe onoare și în afara campaniei electorale și demnitate. Este clar acest lucru, nu doar în timpul campaniei electorale, însă eu știu că această alianță ne-a costat scump, alianța cu PSD. Astăzi am plătit pentru ea. Al doilea aspect, probabil care ne-a costat și i antreprenorii din România ne-au taxat pentru asta a fost momentul în care s-au dat acele ordonanțe de urgență care au afectat mediul privat. Va fi o consultare. Eu nu spun cine trebuie să plece, dar cred că trebuie urgent să ne revenim, pentru că PNL trebuie să fie principalul partid de dreapta și principal partid în care antreprenorii, oamenii de bine și oamenii de bună credință din România trebuie să își găsească sprijin și cred că așa va fi”, a completat el.

Chestionat ce șanse mai are PNL pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie și ce scor își propune partidul să obțină, Adrian Cozma a replicat: „PNL are șanse, pentru că PNL încă astăzi are oameni credibili de dreapta, oameni care pot să prezinte credibilitate și din punctul acesta de vedere nu avem vreo problemă”.

„Deci sunt convins că PNL trebuie să obțină un scor bun, dincolo de scorul care a fost obținut”, a adăugat el.

Întrebat dacă PNL se așteaptă la un mesaj transmis din partea președintelui Klaus Iohannis care continuă să tacă, liderul PNL Satu Mare a răspuns: „Nu știu să-l sune conducerea să-l întrebe”.

„Eu nu, nu aștept niciun... Eu voi vorbi cu colegii mei și ne vom consulta, pentru că pe toți ne interesează alegerile parlamentare care au loc duminică. Legat de celelalte aspecte, de ce suntem noi în această situație? Da, trebuie să recunoaștem primul mandat al domnului președinte Klaus Iohannis a fost pentru noi un lucru care ne-a ajutat, al doilea ne-a îngropat”, a mai spus Adrian Cozma.

El a mai precizat că vor fi discuții în PNL pentru a vedea de ce a ajuns formațiunea în situația asta.

„Alianţa cu PSD ne-a costat scump şi e clar că va trebui să vedem cine sunt cei care ne-au adus în această situaţie, dar vom discuta în partid”, a conchis liberalul.

