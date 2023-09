Vicepreședintele PNL Robert Sighiartău a negat zvonurile plecării sale din PNL, pentru a se alătura formațiunii anunțate de Ben Oni Ardelean. Într-o declarație pentru Digi24.ro, Robert Sighiartău a precizat că rămâne să lupte pentru principiile liberale și împotriva alianței cu PSD, care distruge economia. Totodată, el i-a dat replica lui Marcel Ciolacu, spunând că ar fi „un lucru rău ca astfel de om, care nici nu și-a făcut școala la timp, să ajungă președintele României” și a cerut ca PNL să-și schimbe strategia față de PSD.

„Deși știu că opiniile mele au deranjat uneori - și aici mă refer la grupul restrâns de conducere din PNL - le-am spus clar că nu intenționez să părăsesc PNL numai pentru că îi deranjez pe unii sau pe alții”, a declarat Robert Sighiartău pentru Digi24.ro, întrebat dacă va părăsi PNL pentru a-l urma pe Ben Oni Ardelean în noua formațiune politică pe care a anunțat-o.

Vicepreședintele liberal a mai spus că rămâne în PNL pentru a apăra principiile liberale și pentru a scoate partidul din „relația de umilință” cu PSD.

„Până în decembrie am spus că trebuie să luăm o decizie, ce facem ca partid, pentru că altfel, dacă mergem tot așa în acest parteneriat cu PSD-ul, care de fapt nu este un parteneriat, este o relație - din punctul meu de vedere - de umilință cu PSD, cred că PNL va pierde foarte mult. Trebuie să schimbăm clar strategia PNL.”

Ciolacu „nici nu și-a făcut școala la timp”

Robert Sighiartău i-a dat replica și lui Marcel Ciolacu, după ce președintele PSD l-a atacat la Interviurile Digi24.ro, unde a spus că ar trebuie impozitate IFN-urile „care dau împrumuturi cu dobândă 1.000% la amărâții din România”, aluzie la afacerile liderului liberal.

„Eu sunt acționar într-o companie din 1991, un business de familie care vinde mașini noi și second-hand. Ca serviciu auxiliar - omul când vine își poate cumpăra mașina cash sau în leasing -, noi oferim și produsul de leasing. Acum, cine crede că poți să dai un leasing la o mașină cu 600% dobândă sau 1.000% dobândă, asta-i de râsul curcilor. Toți bistrițenii știu că ceea ce spune Ciolacu sau (Alfred) Simonis este o mare minciună, pentru dobânzile la o mașină, când vrei să o cumperi în leasing, sunt de 6,5%, 2-3-4-5%, depinde de furnizor, dar mai mult nu-ți cumpără nimeni. Deci Ciolacu nu face decât reclamă indirect business-ului familiei mele”, a mai declarat Robert Sighiartău.

În opinia lui, Marcel Ciolacu vrea să țină PNL cât mai jos în sondaje, pentru a-și asigura un contracandidat facil în turul doi la alegerile prezidențiale și astfel să câștige fotoliul de la Cotroceni. Pentru Sighiartău, ar fi „un lucru rău ca astfel de om, care nici nu și-a făcut școala la timp, să ajungă președintele României”.

„Ciolacu este deranjat de faptul că, am spus-o și public, visul lui este să ajungă președintele României și are nevoie de un PNL slăbit, are nevoie de un PNL care să fie sub 10%, tocmai pentru ca într-un tur 2 PNL-ul să nu aibă posibilitatea de a accede acolo și astfel să ajungă el și cu (George) Simion în turul 2, iar PNL într-o formă sau alta să-l legitimeze și să voteze cu el.

Ăsta e visul lui. Eu nu cred că se va întâmpla asta, pentru că ar fi pentru România un lucru rău ca astfel de om, care nici nu și-a făcut școala la timp, să ajungă președintele României și care nu are noțiuni nici de politică externă și nici de alte lucruri care, până la urmă, sunt elementare pentru orice om de stat să ajungă într-o funcție atât de importantă.”

„Ciolacu începe să semene tot mai mult cu Viktor Orban”

Robert Sighiartău a mai declarat că PNL trebuie să-și schimbe strategia față de PSD și Marcel Ciolacu, pentru că măsurile fiscale adoptate lovesc în electoratul liberal și sunt mai aproape de ideile AUR.

„Pe mine mă interesează ca PNL să-și recapete poziția pe care ar trebui să o aibă un partid la guvernare. Adică să își susțină principiile liberale și să susțină principiile electoratului liberal. E clar că PNL trebuie să-și schimbe strategia față de Ciolacu, care prin acest pachet de măsuri fiscale nu a făcut decât să lovească în electoratul liberal și să-și susțină ideile ultrasocialiste, care la un moment dat se suprapun cu ideile AUR și care sunt de fapt împotriva economiei liberale și împotriva unei economii puternice și prospere.

Deci dacă domnul Ciolacu schimbă placa - și a și schimbat-o - și începe să declare război economiei private, atunci asta se va întoarce împotriva economiei românești și împotriva României. Să știți că partenerii externi - vorbesc cu foarte mulți oameni - sunt deja îngrijorați de direcția pe care guvernul o are în privința investițiilor străine, în privința economiei liberale. Deja domnul Ciolacu începe să semene tot mai mult cu Viktor Orban”, a mai spus Robert Sighiartău.