Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Pentru Ministerul Transporturilor, până la finalul acestui an, există un risc să vi se taie fonduri, să fiți puși să faceți economie, să nu aveți bani pentru cofinanțare?

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor: Eu am cerut bani la rectificare și am cerut destul de mulți, dar nu s-a mai făcut. Am avut discuții și astăzi cu ministrul de Finanțe că am nevoie. De exemplu, doar pe partea de cofinanțare, pe luna octombrie, Ministerul Transporturilor are nevoie de 800 de milioane de lei. Și aici vorbim de cofinanțări pe POIM, adică pe Programul Operațional Infrastructură Mare, unde nu suntem cu un procent foarte mare de cofinanțare. În momentul în care vorbim programul internațional de transporturi, acolo lucrurile sunt aproape egale, ba chiar mai mari când vorbim de rutier. Mai mult trebuie să vii de la bugetul de stat decât din fondurile europene.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Ce spune ministrul Boloș?

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor: L-am informat pur și simplu.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Vă așteptați să primiți banii?

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor: Bineînțeles, fiind vorba de investiții, fiind vorba de lucruri care țin de Programul Operațional Infrastructură Mare. Să vă explic de ce e important să primim acești bani. POIM se termină la finalul anului 2023, pentru că se termină exercițiul bugetar. (...) Noi am terminat deja banii la Transporturi și asta e o premieră după revoluție. S-au terminat undeva în luna aprilie, mai, anul acesta. Adică cele 4,5 miliarde fonduri nerambursabile au fost cheltuite toate. Am cerut și am primit aprobarea să ni se suplimenteze această sumă având în vedere că noi am făcut accesare 100% la Transporturi, că alte domenii n-au reușit să facă acest lucru și e păcat la sfârșitul acestui an să se dea banii înapoi fiind deadline-ul.

Și am primit o subvenție suplimentară de încă 10%, adică aproape încă 500 de milioane. I-am cheltuit și pe aceia în aceste luni și împreună cu colegii am depus cerere ca pe aceste trei luni care au mai rămas până la sfârșitul anului să mai cerem încă 400 de milioane, să ajungem la 5 miliarde suplimentare din fondurile care rămân de pe alte domenii, dar care sunt parte la POIM. În general apă și la canale, nu vor reuși să cheltuie și vor fi în situația să dea banii înapoi la sfârșitul anului și eu zic că e o soluție bună să transfere aceste sume către Ministerul Transporturilor.

