Sorin Grindeanu, către colegii din Guvern despre accesarea fondurilor europene: Dacă nu se grăbesc, o să le iau banii

Sorin Grindeanu, Ministrul Transporturilor, a vorbit vineri, într-o vizită la Podul suspendat care va lega Brăila de Tulcea, despre absorbţia de fonduri europene. Oficialul a spus că ministerul său a reuşit să cheltuiască toti banii europeni şi le transmite colegilor din Guvern că, dacă nu se grăbesc, o să le ia banii, transmite News.ro.

”Până la sfârşitul anului trebuie cheltuite toate sumele, fiindcă altfel vor fi daţi înapoi banii la Bruxelles. Ministerul Transporturilor a avut pe exerciţiul financiare 2014-2020, care are această regulă de n plus 3, adică până la finalul anului acesta de a accesa 4,5 miliarde, pe fonduri europene nerambursabile, i-am accesat pe toţi, am terminat aceste sume în aprilie. Am mai cerut şi am primit încă 10%, adică 450 de milioane de euro, îi terminăm şi pe aceşltia foarte repede, undeva în august, o să mai cerem, pentru că mai bine accesăm aceste sume decât să le trimitem înapoi la sfârşitul anului”, a afirmat Grindeanu.

”Le transmit exact ce am spus: nu cheltuie, o să cheltuim noi”, a mai spus Grindeanu.

Oficialul s-a aflat vineri într-o nouă vizită la lucrările Podului suspendat de la Brăila, al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa, care va fi dat în circulaţie pe 6 iulie, potrivit declarațiilor sale.



„Am hotărât împreună cu colegii, şi cu autorităţile publice locale, şi cu colegii de la CNAIR, şi cu antreprenorul sau companiile care au lucrat aici, pentru că nu e vorba doar de una singură, ca darea în circulaţie să fie făcută cât de repede putem şi asta înseamnă 6 iulie. În 6 iulie vom putea să dăm în circulaţie, pe varianta Măcin. Lucrările sunt în proporţie de aproape 100% finalizate. Mai sunt câteva lucruri de pus la punct. În rest, toate sunt finalizate”, a declarat Sorin Grindeanu după o vizită la podul de la Brăila, conform Agerpres.

