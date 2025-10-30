Live TV

Video Sorin Grindeanu, după ce Oana Gheorghiu a depus jurământul: „Nu mi-am schimbat părerea”. Cine crede că sunt „antiamericanii” din Guvern


sorin grindeanu la o sedinta
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, își menține criticile la adresa Oanei Gheorghiu, proaspăt instalată în funcția ce vicepremier al țării și care a construit primul spital din donații. Liderul PSD susține că sunt mai mulți „antiamericani” în Guvern, inclusiv ministra de Externe, Oana Țoiu.

 

„Nu mi-am schimbat punctul de vedere. Eu n-am nimic cu doamna vicepremier legat de activitatea lăudabilă pe care dânsa a făcut-o la acea fundație. Să știți că a colaborat cu diverși miniștri PSD în această perioadă, iar ei și-au dat concursul pentru a se întâmpla acel proiect. Nu am niciun fel de problemă din acest punct de vedere. Am o problemă când devii oficial al statului român, chiar vicepremier, și ai acele poziții împotriva administrației Trump. În rest, felicitări pentru ceea ce a făcut. Sunt două lucruri separate”, declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă la Târgu Jiu.

Liderul PSD a insistat că în Guvern sunt numeroase persoane cu poziții „antiamericane”.

„Când ai, ani la rând, declarații în care cataloghezi administrația Trump în diverse forme, cum se cheamă asta?” a declarat Grindeanu, precizând că „sunt în formă continuată” pozițiile antiamericane din Executiv.

Întrebat la cine se referă, liderul PSD a spus: „Este doamna vicepremier Gheorghiu, care tocmai a depus jurământul, am văzut luări de poziție de același tip și la purtătorul de cuvânt al Guvernului (Ioana Ene Dogioiu n.red), ceva mai ușor și la ministrul de Externe (Oana Țoiu n.red)”.

Oana Gheorghiu a depus, joi, jurământul în funcția de vicepremier, în fața președintelui Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Ceremonia fost scurtă, iar șeful statului nu a făcut nicio declarație, doar a dat mâna cu aceasta. Ulterior, Gheorghiu a declarat că a acceptat numirea în Guvern deoarece consideră că experiența pe care o are trebuie dusă și în administrația publică, locul în care sunt luate deciziile care influențează viețile românilor.

Ilie Bolojan a transmis, în debutul ședinței de joi a Executivului  la care participă și Oana Gheorghiu, că speră ca aceasta să transfere experiența ei în plan guvernamental, în gestionarea reformei companiilor publice, digitalizării și debirocratizării acestor instituții.

