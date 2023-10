Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a lansat, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi 24, critici dure la adresa membrilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, pe care-i acuză că ar întârzia proiectele de infrastructură și că și-ar schimba deciziile luate. Ministrul arată că va susține orice inițiativă legislativă care îi va "operaționaliza și responsabiliza pe acești domni".

Ministrul Transporturilor a susținut, la Digi 24, că jaloanele prevăzute în PNRR trebuie respectate și aici intră inclusiv semnarea contractelor pentru proiecte de infrastructură.

"Ca să vă faceți o imagine completă, noi avem borne, milestone-uri în PNRR, iar aceste milestone-uri, de exemplu, pe această zonă spun următorul lucru, atât pe rutier, cât și pe feroviar: până la sfârșitul acestui s-avem semnate toate contractele, toate. În acest moment, sunt două rămase sau nesemnate, dacă pot să spun așa - e vorba de capătul vestic de la Târgu-Mureș la Miercurea Nirajului, eu spun că într-o lună de zile vom avea semnat contractul, sunt absolut convins, sunt fazele finale ale licitației", afirmă ministrul Transporturilor.

"Și mai există un loc, pot să spun o dezamăgire, îmi asum aceste lucruri - în urmă cu un an de zile noi am dat un câștigător pe lotul 3 de la Ploiești la Buzău, CNAIR a dat. Atâtea răsturnări de situație, prin sentințe date atât de CNSC, cât și de Curtea de Apel au fost în acest an încât ultima sentință a acestui CNSC ne spune așa, și asta a fost undeva în iunie, iulie: da, totuși ce ați dat voi în urmă cu un an e bine, chiar dacă ei în urmă cu un an, în iunie anul trecut, au spus că nu e bine. Cine recuperează acest an, cine răspunde că acești domni au venit și au spus în iunie anul trecut nu e bine, în iunie anul ăsta e bine? Cine răspunde pentru anul ăsta pierdut? Eu m-am uitat, nu e niciunul judecător, să fi fost unul magistrat, oameni care au o anumită....nu știu, că nu-i de menirea mea, nu pot să-mi explic așa ceva...sunt niște oameni care nici nu vor răspunde vreodată, răspunde până la urmă cine e ministru sau cine e director la CNAIR, ce să vin eu să spun știți, sunt niște domni la CNSC care timp de un an au dat vreo 5 sau 6 sentințe, iar ultima spune că e câștigător cel pe care noi l-am dat în urmă cu un an, păi e posibil așa ceva?", a spus Sorin Grindeanu.

Ministrul a afirmat că știe că sunt niște inițiative legislative prin Parlament în acest moment, pe care a dat de înțeles că le va susține dacă acestea vor operaționaliza și responsabiliza pe acești domni.

Editor : C.I.