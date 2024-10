Sorin Grindeanu: În această toamnă vom da în circulaţie primii 15 km din autostrada Piteşti-Sibiu

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat, joi, că primii 15 km din Autostrada Sibiu-Piteşti vor fi daţi în folosinţă până la sfârşitul anului iar alţi 20 km din Drumul Expres Craiova-Piteşti, de la Albota la A1, vor fi deschişi circulaţiei între 15 şi 20 noiembrie.

„În această dimineaţă am mai fost pe două şantiere, pe lotul 5 de la Piteşti la Curtea de Argeş, din celebra autostradă Piteşti-Sibiu, data de finalizare a acelui tronson este finalul anului 2025. Eu vă spun că în această toamnă, în jurul datei de 1 decembrie, vom da în circulaţie primii 16 km de autostradă spre Curtea de Argeş, urmând ca diferenţa să fie gata în primăvară. Acolo lucrurile sunt devansate ca lucrări şi stăm foarte bine. Am oprit şi la lotul 4 de aici care face legătura în autostrada A1 şi pot să vă spun şi un calendar legat de darea în circulaţie: între 15 şi 20 noiembrie se vor da, pe lotul 4, primii 20 de km, de la km 88, unde se termină acum, până la km 108, descărcarea de la Albota, urmând ca diferenţa de la Albota până în A1 să fie terminată pe finalul anului. Dar am zis că dacă sunt gata 20 km nu are rost să stăm şi să nu îi dăm în circulaţie. Aici, după 25 noiembrie se va circula pe cei 17-18 km. Felicit constructorul care a luat această lucrare unde progresul era până în 50% şi a reuşit să facă într-un an ce ceilalţi nu au făcut în patru ani”, a spus Grindeanu, care a vizitat, joi, şantierul Drumului Expres Craiova-Piteşti, potrivit Agerpres.

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ ) Dolj, Cosmin Vasile, a afirmat că la finalul lunii noiembrie de la Craiova se va circula până aproape de Piteşti, până la Albota, pe drum expres, dar de anul viitor Craiova va fi legată de capitală şi, în viitor, şi de Constanţa, iar judeţul Dolj va deveni „un nod logistic, un nod rutier şi un nod de comunicaţii”, prin legăturile spre Filiaşi-Lugoj şi spre Calafat, ceea ce înseamnă „dezvoltare şi creare de locuri de muncă”.

Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, a declarat că până la finalul anului se va circula de la Craiova pe Drumul Expres până la Piteşti, apoi pe autostradă până la Bucureşti.

„Am discutat cu domnul ministru şi pentru o a doua descărcare pentru Craiova, pentru că la ora actuala se intră pe Bariera Vâlcii sau pe centură, or, craiovenii ştiu că intrarea pe Bariera Vâlcii este problematică, oricum acolo sunt probleme serioase de circulaţie în timpul zilei şi fără să fie o astfel de descărcare din Drumul Expres. Nu avem nicio soluţie de trafic acolo, am încercat şi niciun specialist nu poate să ne dea o variantă. În schimb, varianta este o a doua descărcare. Vestea bună este că azi s-au aprobat şi indicatorii tehnico-economici, astfel încât să se poată lucra la această descărcare. Până atunci se vor descărca maşinile în centură şi aşa se va intra în Craiova”, a spus Olguţa Vasilescu.

Editor : Loredana Bancăș