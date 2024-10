Soții Mănescu au donat 14.000 de euro Fundației a cărei președinte este Mihaela Geoană

Fundația Renașterea, a cărei președinte este soția candidatului independent Mircea Geoană, a primit în anul 2023 suma de 14.800 de euro printr-un contract de donație de la soții Rareș și Ramona Mănescu, se arată într-un răspuns transmis la solicitarea Digi24.ro.

Mihaela Geoană a explicat că este vorba de un eveniment care a avut loc în octombrie 2023, organizat de o companie privată. Evenimentul a avut ca scop o strângere de fonduri prin licitație cu strigare în beneficiul Fundației Renașterea, se mai arată în răspunsul citat.

În cadrul evenimentului au fost licitate 16 produse. Soții Mănescu au licitat două obiecte, pentru care au plătit 14.200 de euro, potrivit sursei citate.

„Ca urmare a acestei licitații s-a făcut o donație de 14200 eur, reprezentând ambele obiecte licitate, având ca temei contractul de donație 350/09.10.2023”, se arată în răspunsul transmis Digi24.ro.

Mihaela Geoană a mai subliniat că Fundația nu a primit „donații, sponsorizări cash sau prin virament bancar” de la cetățeni ruși.

„Acest interes subit de a sugera ca Fundatia Renasterea are legături cu cetățeni ruși, consider ca face parte din operațiunea de kompromat organizată împotriva soțului meu, candidat independent la alegerile prezidențiale”, a subliniat Mihaela Geoană.

Deși Fundația Renașterea nu face campanie electorală candidatului independent Mircea Geoană, acesta este prezent, alături de soția lui, Mihaela Geoană, la diverse evenimente și campanii organizate de Fundație. Ultima apariție la un eveniment organizat de „Renașterea” a fost chiar pe 2 octombrie.

Pe 20 septembrie, Mihaela Geoană a acordat un interviu intitulat „Mihaela Geoană, despre familie, politică și carieră: ”În România, nu a existat un rol bine definit al Primei Doamne”. Ce șanse are Mircea Geoană să devină bunic”, în cadrul căruia a vorbit și despre candidatura soțului său la președinție. Interviul a fost distribuit pe pagina de Facebook a Fundației.

Solicitarea transmisă de Digi24.ro Fundației Renașterea vine pe fondul scandalului în care este implicat Rareș Mănescu, un fost coordonator de campanie al lui Mircea Geoană.

Concret, o anchetă internațională arată că Mănescu, fost primar din Sectorul 6, a înființat o firmă alături de un om de afaceri rus în timp ce se ocupa de campania lui Mircea Geoană, pe vremea în care acesta era secretar general adjunct la NATO. Citește investigația, pe larg, aici.

Întrebări fără răspuns

Digi24.ro a pus mai multe întrebări candidatului independent Mircea Geoană, asociației care îi susține candidatura (România Renaște), fundației Renașterea (a cărei președinte este Mihaela Geoană), dar și lui Rareș Mănescu.

Menționăm că aceste întrebări au scopul de a lămuri mai multe semne de întrebare cu privire la implicarea lui Rareș Mănescu în campania lui Mircea Geoană, dar și sursele de finanțare ale campaniei (problemă ridicată în spațiul public de rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative - Remus Pricopie).

Redăm întrebările adresate:

Mircea Geoană:

„1. Cu ce se ocupa mai exact domnul Mănescu în campania dvs.?

2. Când a început să lucreze domnul Mănescu pentru campania dvs.?

3. De ce ați renunțat la el?”

Rareș Mănescu:

„1. În ce perioada ați lucrat pentru campania domnului Geoană? 2. Care era rolul dumneavoastră în acea campanie, mai exact? 3. De ce nu mai lucrați în prezent pentru campania domnului Geoană?”

România Renaște

„1. Cu ce se ocupa mai exact domnul Rareș Mănescu în campania domnului Mircea Geoană?

Când a început să lucreze domnul Rareș Mănescu pentru campania domnului Mircea Geoană? De ce ați renunțat la serviciile domnului Rareș Mănescu? Ne puteți spune care sunt principalii sponsori ai campaniei domnului Mircea Geoană? Ați făcut verificări asupra sponsorilor principali, adică asupra celor care au donat sume considerabile pentru campania domnului Geoană?”

Ce este Fundația Renașterea

Fundația Renașterea a fost înființată în anul 2001 și are scopul de a „conștientiza populația privind importanța adoptării unui stil de viață sănătos și de promovare a educației pentru sănătate, de consolidare a responsabilității civice în România și crearea de parteneriate”, după cum menționează.

„Proiectele fundației au fost recunoscute atât pe plan național cât și internațional, astfel încât, în 2008, Fundația a fost premiată în cadrul Galei Societăţii Civile, iar în 2010, la Parlamentul European, i-a fost acordată distincţia „Pearl of Wisdom”. În 2014, în urma demersurilor făcute de Fundația Renașterea, Senatul Român a declarat 1 Octombrie – Zi Națională de luptă Împotriva Cancerului de San”, se mai arată pe site-ul Fundației Renașterea.

Răspunsul integral transmis de Fundația Renașterea

Atașăm răspunsul integral transmis de Fundația Renașterea la solicitarea Digi24.ro.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, va transmit următorul raspuns:

In urma cu un an, in octombrie 2023, o companie privată a organizat un eveniment cu strângere de fonduri prin licitație cu strigare, in beneficiul Fundatiei Renasterea. Au fost peste 120 de invitați, la care s-au licitat 16 produse, 2 dintre acestea fiind licitate, una de dna Ramona Mănescu si cealaltă de dl Rareș Mănescu. Ca urmare a acestei licitații s-a făcut o donație de 14200 eur, reprezentând ambele obiecte licitate, având ca temei contractul de donație 350/09.10.2023

Nu am primit donații, sponsorizări cash sau prin virament bancar, de la persoane despre care sa avem cunoștință că ar fi cetățeni ruși.

Acest interes subit de a sugera ca Fundatia Renasterea are legături cu cetățeni ruși, consider ca face parte din operațiunea de kompromat organizată împotriva soțului meu, candidat independent la alegerile prezidențiale.

Va solicităm ca prin informațiile pe care le veți furniza publicului sa nu lezați dreptul la imagine al Fundatiei Renasterea.

Va multumesc,

Mihaela Geoană

Președinte”