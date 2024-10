În ultimele 24 de ore, liberalii s-au întâlnit în două ședințe pentru a tranșa viitorul partidului, iar după ce au anunțat că rup coaliția, astăzi au decis oficial că rămân totuși la guvernare. „Probabil am câștiga politic câteva procente dacă rupem guvernarea, dar am intra într-o zonă de instabilitate cu mari riscuri”, le-a spus Nicolae Ciucă liberalilor. Potrivit surselor Digi24, șeful PNL a fost avertizat de Vasile Blaga că cei care îl susțin acum în decizia sa „vor sări primii să îi ia gâtul după alegeri”.

Ce au decis liberalii

Liberalii au „închis orice dialog cu PSD”, însă au decis să rămână la guvernare pentru a „asigura administrarea țării”. Potrivit Digi24, Nicolae Ciucă le-a spus liberalilor că PNL ar câștiga câteva procente la alegeri dacă rupe alianța cu PSD, însă acest lucru ar veni la pachet cu alte riscuri.

„Avem decizia prin care am încheiat orice dialog politic cu PSD. Probabil am câștiga politic câteva procente dacă rupem guvernarea, dar am intra într-o zonă de instabilitate cu mari riscuri. Nu am face altceva decât să lăsăm terenul liber unui partid care are tendințe de partid stat. Adversarul nostru politic rămâne PSD, dar luptăm cu toată lumea în campanie”, a spus Ciucă.

„Deciziile legate de comisar, legea pensiilor, pensiile militare și toate ne-au determinat să nu mai avem dialog cu PSD. A venit și decizia CCR care este greu de înțeles, intenția a fost de a favoriza intrarea lui Simion în turul 2. Este posibilă alianța PSD- AUR. Am încheiat dialogul politic cu PSD, dar rămânem la guvernare, ca să asiguram administrarea țării”, le-a mai spus Ciucă liberalilor.

Șeful PNL a fost avertizat de Vasile Blaga că cei care acum îi susțin decizia vor fi primii care se vor întoarce împotriva lui după alegeri.

„Domnule președinte, cei care sunt acum lângă dumneavoastră vor sări primii să vă ia gâtul după alegeri. Eu sunt pățit”, i-a spus Blaga lui Ciucă.

PNL refuză moțiunea inițiată de USR

Moțiunea de cenzură anunțată de USR nu are susținere, după ce liberalii au zis că nu o vor semna. Ciucă a declarat astăzi că este „absolut lipsit de sens” demersul Elenei Lasconi de a demite guvernul prin moțiune de cenzură, întrucât nu mai există timpul pentru realizarea acestui demers şi nici numărul de parlamentari necesar.

„Am fost foarte impresionat de această solicitare absolut politicianistă pentru că, în momentul de faţă, oricine trebuie să se uite la două lucruri exacte: cifrele parlamentare prin care să putem să ducem la bun sfârşit un astfel de demers şi timpul rămas până la momentul în care intră în procedură, se finalizează şi alegerile parlamentare. Este absolut lipsit de sens”, a declarat Nicolae Ciucă.

Elena Lasconi a anunţat că moţiunea de cenzură este scrisă şi a făcut apel către toate forţele politice democratice parlamentare să semneze această moţiune intitulată „Democraţia - în pericol. Economia - distrusă. Românii - sărăciţi. Guvernarea Ciolacu trebuie să se încheie! Nu tot ei!”.

