STENOGRAME. Ceartă în PNL pe eliminarea facilităților fiscale. Boloș: Comisia ne cere să reducem deficitul. Rareș Bogdan: Boloș să tacă

Marcel Boloș, ministrul liberal al Finanțelor, a fost atacat de colegii de partid după ce a cerut eliminarea facilităților din domeniul IT, sub motivul că România va pierde fonduri europene dacă nu scade deficitul bugetar. Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL i-a spus lui Boloș să tacă pe acest subiect și să caute în altă parte soluții pentru reducerea deficitului bugetar.

Marcel Boloș a fost ținta atacurilor colegilor de partid, potrivit unei stenograme a ședinței de luni, obținută de Digi24.

Rareș Bogdan: Nu a fost discutat în partid. Nu trebuia să vorbim public. Să terminăm cu scoaterea facilităților.

Marcel Boloș: Am primit hârtie de la Comisie vineri să scădem deficutul (bugetar), că altfel ne suspendă fondurile europene.

Rareș Bogdan: Nu voi susține nici eu și nici 90% din BEx-ul ăsta afectarea companiilor private, pentru o proiecție bugetară greșită făcută de fostul ministru al Finanțelor PSD. Ministrul de Finanțe să tacă, decât să dea el explicații pentru greșelile lui Câciu.

Marcel Boloș: Deficitul e mare. Nu ne descurcăm fără să scoatem facilități.

Rareș Bogdan: Găsim soluții…Umblăm la managementul taxelor și la optimizări, să umblăm la corporațiile care nu se controlează, să umblăm la vicii, țigări, alcool scump și altele… dar să nu ne atingem de facilități.

Robert Sighiartău: Plafonarea prețurilor lansată de PSD e o măsură anti liberală. Nu am ajuns să lipim afișe pentru Marcel Ciolacu și PSD. Rămânem fără lipici.

Și premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni dimineață, că „nu a existat nicio discuție și nu va exista” pentru scoaterea facilităților fiscale de la IT, domeniu în care veniturile angajaților nu sunt impozitate.

„Nu a existat nicio discuție și nu va exista de scoatere a facilităților de la IT. Este o minciună și o dezinformare faptul că cineva a luat în discuție scoaterea. IT-ul are o scutire la impozitul pe venit. Nu va exista discuția de scoatere a acestei facilități de la IT și nici n-a existat.

Editor : Bogdan Păcurar