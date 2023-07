Ciolacu: Nu a existat nicio discuție pentru scoaterea facilităților fiscale de la IT și nu va exista

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni dimineață, că „nu a existat nicio discuție și nu va exista” pentru scoaterea facilităților fiscale de la IT, domeniu în care veniturile angajaților nu sunt impozitate.

Premierul a afirmat că nu vor fi introduse taxe noi, dar că Banca Mondială și Comisia Europeană cer eliminarea treptată a facilităților fiscale.

„Nu a existat nicio discuție și nu va exista de scoatere a facilităților de la IT. Este o minciună și o dezinformare faptul că cineva a luat în discuție scoaterea. IT-ul are o scutire la impozitul pe venit. Nu va exista discuția de scoatere a acestei facilități de la IT și nici n-a existat.

La construcții și agricultură există facilități în funcție de venit. A fost până la 40.000, e până la 10.000. Acolo avem facilități în ceea ce privește atât impozitul pe venit dar cât și CASS. CASS înseamnă sănătatea. Vrem sănătate, dar nu încasăm. Nu vom lua o măsură până nu ne așezăm cu actorii principali la masă.

Avem un jalon trecut în PNRR pe care dacă nu-l îndeplinim, pierdem banii și reforme, pe care eu mi-l asum, în care spune că treptat până în 2026 să scoatem aceste facilități. Nu știu dacă vom scoate facilitatea anul acesta. Nu știu dacă vom discuta cu constructorii și agricultorii, astfel încât să avem un calendar de îndeplinire a jalonului în 2026 împreună”, a afirmat Marcel Ciolacu.

PNL se opune eliminării facilităților fiscale acordate angajaților din IT, construcții și agricultură, și liderii partidului vor comunica acest lucru partenerilor de la PSD, luni, în cadrul ședinței de Coaliție, susțin surse din conducerea formațiunii. Luni are loc o ședință a Coaliției în care ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, trebuie să prezinte un plan de măsuri fiscale care să crească veniturile bugetare, în contextul viitoarei rectificări bugetare și al existenței celebrei „găuri” de 20 de miliarde moștenită de la fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu.

Specialiștii de la Banca Mondială recomandă guvernanților introducerea cotei progresive de impozitare, eliminarea scutirilor pentru IT-iști și construcții, introducerea unor beneficii fiscale pentru românii cu venituri mici, dar și creșterea impozitării microîntreprinderilor.

