Surse: Tabăra anti-Cîțu a convocat Consiliul Național pentru duminică. Sunt 39 de organizații care cer schimbarea președintelui PNL

Într-o ședință a Biroului Executiv Național convocată vineri de tabără anti-Cîțu, 45 de lideri PNL au decis organizarea unui Consiliu Național duminică unde va fi stabilită data Congersului extraordinar pentru schimbarea lui Florin Cîțu.

ACTUALIZARE 14:30 În ședința BEX de vineri, liderii care îi cer lui Cîțu să plece din funcție au luat act de solicitarea a 39 de organizații județene pentru convocarea Consiliului Național. Astfel, în ședința BEX a fost stabilită data de 3 aprilie și numărul delegaților. Ulterior, congresul extraordinar ar urma să fie programat săptămâna viitoare, pe 10 aprilie. La ședință BEX de vineri nu au participat Florin Cîțu și secretarul general al partidului Dan Vîlceanu. În timpul ședinței prin videoconferință, Florin Cîțu a ieșit la declarații și a spus că o ședința a Biroului Executiv Național a fost convocată statutar pentru sâmbătă, la ora 12.

Știrea inițială

Vineri dimineață, Dan Vîlceanu spunea că nu a primit documente oficiale pentru convocarea unei şedinţe a Biroului Politic Naţional sau a Biroului Executiv al partidului.

Ședința Biroului Executiv Național este primul pas statutar pentru convocarea Congresului la care Florin Cîțu ar urma să fie schimbat din funcție cu Nicolae Ciucă. Zeci de organizații din teritoriu au luat deja decizii la nivelul conducerilor de a solicita convocarea Congresului.

Joi seara, într-o discuție cu prim-vicepreședinții partidului, Florin Cîțu ar fi refuzat să demisioneze. Aceștia l-au avertizat că dacă nu va demisiona, va fi schimbat din funcție și va pierde și șefia Senatului.

„Da, v-am spus, am avut o discuţie în care asta i s-a cerut, în caz contrar urmând a fi demarată o procedură pe care nu am văzut-o, nu există niciun document. (...) Preşedintele PNL a spus 'ok, oamenii au auzit partea voastră de adevăr, trebuie să audă şi partea mea de adevăr'. Şi a cerut o explicaţie să i se spună care sunt nemulţumirile şi una dintre nemulţumiri a fost aceea că nu a fost început programul 'Anghel Saligny', de exemplu, lucru pe care nu are cum să-l gestioneze preşedintele PNL, pentru că acel program este la Guvern. Sunt responsabili de programul 'Anghel Saligny' Ministerul Dezvoltării şi premierul, nu e responsabil partidul sau vreun partid”, a declarat vineri secretarul general al partidului Dan Vîlceanu, un apropiat a lui Florin Cîțu.

În acest moment, alături de Cîțu ar mai fi doar câteva organizații.

Potrivit statutului, Congresul este convocat de Consiliul Național, liderii care vor schimbarea lui Cîțu intenționând să convoace ședința Consiliului Național pentru duminică, urmând ca săptămâna viitoare, pe 10 aprilie, să fie programat Congresul extraordinar.

