T. Băsescu, critici dure pentru liderii Opoziţiei: Au aşteptat până când au fost siguri de eşec

Fostul preşedintele Traian Băsescu afirmă că „liderii PNL şi USR ori sunt proşti (politicieni?) ori pur şi simplu simulează opoziţia înşelându-şi fără ruşine electoratul”, el susţinând că aceştia au aşteptat cu depunerea moţiunii de cenzură până când au fost siguri de eşec.

”Am văzut liderii opoziţiei, Orban, Barna şi Tomac la televizor. Erau ţanţoşi şi plini de importanţă pentru că au depus o moţiune de cenzură împotriva guvernului. Săracii, se fac a fi opozanţi. Realitatea tristă este că, dacă Orban şi Barna nu sunt într-un blat cu PSD-ul, atunci sunt proşti (politicieni ?) de-a binelea mai ales atunci când evaluează şansele de reuşită ale moţiunii”, scrie Traian Băsescu pe Facebook.

El susţine că momentul moţiunii a fost în septembrie, ”atunci când autorităţile intrau în curţile oamenilor şi le luau porcii, atunci când evenimentele din 10 august din Piaţa Victoriei erau încă proaspete, atunci când ALDE se distanţa de PSD pentru că lui Tăriceanu i se umflase capul şi în oportunismul lui proverbial credea că numai Dragnea este penal şi el nu, atunci când UDMR nu-şi rezolvase problema predării Limbii Române în şcolile de Limbă Maghiară de către profesori calificaţi pentru predarea Limbii Române şi ameninţau cu ruperea protocolului, atunci când Bădălău îi trimetea scrisori deschise lui Dragnea, Gabriela Firea cerea demisia lui Carmen Dan iar puciştii se aliniau în spatele lui Stănescu”.

Băsescu aminteşte că, în septembrie, Eugen Tomac a trimis proiectul moţiunii de cenzură şi la PNL şi la USR, iar pe 8 septembrie el scria o postare prin care argumenta că acesta este momentul moţiunii.” Desigur am primit replici de la «grei» fără greutate precul Ludovic Orban,Raluca Turcan, Barna şi alţi diverşi «grei» de prin PNL şi USR (să fiu scuzat că nu prea ştiu cum îi cheamă), că nu este momentul şi că ştiu ei când va veni acest moment”, adaugă fostul preşedinte.

Traian Băsescu enumeră ceea ce s-a întâmplat din septembrie şi până acum:

1.În noiembrie Tăriceanu a aflat că şi el este penal ca şi Dragnea ceea ce a făcut să i se desumfle capul şi să devină din nou solidar cu Dragnea, pentru că voturile care îl pot trimite în faţa procurorilor sunt la PSD ;

2.Emoţia legată de pesta porcină a trecut, despăgubirile s-au plătit, deci nu mai există presiune socială şi mediatică ;

3.În Octombrie ministrul Educaţiei Naţionale este remaniat iar orinul prin care se stabilea predarea Limbii Române în şcolile deLimbă Maghiară de către profesori calificaţi este anulat, ceea ce în readuce pe Kelemen Hunor la supuşenie şi faţă de Dragnea, nu numai faţă de Victor Orban ;

4.In Noiembrie Dragnea reuşeşte să închidă focarele cu pucişti. Pe unii îi cumpără cu funcţii şi bani, pe alţii îi elimină restabilindu-şi un fragil controlul pe partid şi guvern;

5. Emoţia evenimentelor din 10 August a trecut, mai ales că între timp românii au văzut la televizor intervenţii mult mai dure decât cele din Piaţa Victoriei la Paris şi Bruxelles”.

”Evident moţiunea de cenzură nu mai are nici o şansă. Orban, Turcan, Barna, Ghinea etc., au aşteptat cu depunerea unei moţiuni de cenzură până când au fost siguri că aceasta nu mai are nici o şansă să treacă. Liderii PNL şi USR ori sunt proşti (politicieni?) ori pur şi simplu simulează opoziţia înşelându-şi fără ruşine electoratul. Cert este că au aşteptat cu depunerea moţiunii de cenzură până când au fost siguri de eşec”, susţine Băsescu.

El mai are un mesaj: ”Pentru a întări ideea de «opoziţie onestă» liderii USR, Barna, Ghinea şi încă trei au ţinut ca azi, în ziua depunerii moţiunii împotriva Guvernului Dăncilă să aibe discuţii şi poze rânjind cu gura până la urechi, cu Doamna Dăncilă”.

Sursa: News.ro

