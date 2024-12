Tanczos Barna, după adoptarea ordonanței „trenuleț”: Noi, spre deosebire de alţii, nu ne-am ridicat de la masă. Fără UDMR, am avea haos

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a declarat luni, că în momentul în care au început negocierile pentru formarea Guvernului, au văzut cifrele reale prezentate de colegii de coaliţie. „Noi, spre deosebire de alţii, nu ne-am ridicat de la masă. Fără UDMR, în momentul de faţă am avea un guvern minoritar, am avea haos”, a spus Tanczos Barna, precizând că vor să rămână „vocea raţiunii în acest Guvern”.

În momentul în care am început negocierile pentru formarea acestui Guvern, am văzut atunci cifrele reale prezentate de colegii noştri de coaliţie iar noi, spre deosebire de alţii, nu ne-am ridicat de la masă. Spre deosebire de alţii, am decis să susţinem acest guvern, să facem parte din această coaliţie, să asigurăm o majoritate parlamentară pentru a ieşi din această situaţie dificilă”, a declarat ministrul Finanţelor, după şedinţa de Guvern.

„Fără UDMR, probabil, în momentul de faţă am avea un guvern minoritar, am avea haos şi noi, când am intrat în această coaliţie, nu am intrat ca să fim spectatori, ci să muncim, să ne asumăm răspunderi. Nu am luat ministere uşoare, eu personal mi-am asumat acest rol ingrat de ministru al Finanţelor. Vrem să rămânem în continuare vocea raţiunii în acest Guvern, vrem să schimbă obiceiuri şi să aducem România pe o traiectorie a credibilităţii, a sustenabilităţii, a echităţăţii sociale şi a respectului faţă de cetăţean şi antreprenori”, a arătat ministrul de Finanţe.

El a precizat că înţelege nemulţumirile dar ”este convins că împreună pot reuşi, fiind nevoie să se păstreze nivelul investiţiilor şi predictibilitatea şi seriozitatea în faţa investitorilor străini”.

„Ordonanţa pe care am aprobat-o astăzi, Ordonanța de ajustare multisectorială, prevede în primul şi primul rând asigurarea plăţilor, drepturilor de care beneficiau cetăţenii români bugetari sau cei care sunt legaţi de sistemul public bugetar la nivelul lunii noiembrie 2024. Obiectivul nostru primordial este să nu avem derapaje şi să putem asigura plata tuturor acestor angajamente ale Guvernului din 2024 la nivelul sfârşitului anului 2024 până la sfârşitul lunii decembrie 2025. Este cel mai important lucru pe care trebuie să-l realizăm şi îl vom realiza prin aprobarea bugetului de stat, prin încadrarea cifrelor macroeconomice şi cifrelor bugetare în angajamentele României faţă de Comisia Europeană, astfel încât să intrăm pe traitoria de redresare asumată de România pentru următorii şapte ani”, a arătat ministrul.

„Având aceste măsuri, România rămâne un stat stabil”

Tanczos Barna a subliniat că au fost prezentate cifrele cu privire la economiile care se fac pe fiecare domeniu în parte, începând cu neindexarea salariilor, neindexarea pensiilor, oprirea plăţii sporurilor peste cele care au fost valabile în 2024.

„Nu se mai plătesc anumite cheltuieli nici la nivelul partidelor politice, nici la nivelul Parlamentului, nici la nivelul deputaţiilor, alerţiilor, demnitarilor şi aşa mai departe”, a mai spus ministrul Finanţelor, el adăugând că, dacă ar fi fost timp, normal ar fi fost să existe o dezbatere amplă, premergătoare.

„Având în vedere situaţia creată, având în vedere că guvernul s-a format imediat înainte de Crăciun, având în vedere că această ordonanţă trebuie aprobată anul acesta, guvernul a decis următoarele: Majorarea cotei de impozitare în impozitul lui pe dividende de la 8% la 10%. Pentru dividendele plătite, pentru dividendele din anul 2025, plăţile se vor face în cursul anului 2025 sau în 2026. Veniturile estimate în plus sunt de 1,4 miliarde. De asemenea, conform angajamentului faţă de Comisia Europeană şi conform PNRR şi jaloanelor din PNRR, s-a decis că, începând cu anul 2025, plafonul pentru micro-întreprinderi să fie scăzut la echivalentul a 250.000 de euro pentru impozitul prevenit, urmând ca în 2026 să intrăm pe un plafon de 100.000 de euro”.

Ministrul a mai spus că, de asemenea, au fost eliminate facilităţile acordate pentru persoanele fizice care realizează venitori în domeniile agricultură, construcţii şi crearea de programe pentru calculator.

„Aceste persoane vor intra pe un sistem de impozitare standard, conform codului fiscal, aşa cum se face la toate celelalte categorii de persoane care realizează venituri în România”, a precizat Tanczos Barna.

Ministrul a anunţat că se menţine, de asemenea, suma de 300 de lei ca sumă din salariu, sumă neimpozabilă care se deduce din suma impozabilă înainte de calculul impozitului prevenit.

„Având aceste decizii, având în vedere aceste măsuri, România rămâne un stat stabil. România se va baza în continuare pe partenerii europeni, pe partenerii din NATO şi chiar dacă trecem temporar printr-o perioadă ce impune o corectare de echilibre bugetare. Avem un plan deja aprobat de Bruxelles pentru şapte ani, avem parteneri cu care putem să trecem peste această perioadă şi putem asigura sustenabilitate şi putem asigura în primul şi în primul rând plata drepturilor castigate”, a completat Tanczos Barna.

Editor : C.L.B.