Un deputat PUSL/PSD s-a înscris în AUR

Deputatul de Braşov Ana Predescu, aleasă pe listele PSD, membru al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), s-a înscris în Alianţa pentru Unirea Românilor. Anunţul privind trecerea parlamentarului la AUR a fost făcut vineri de către liderul formaţiunii, George Simion, care spune că a făcut oferte de înscriere în partid şi altor figuri cunoscute în Braşov.

„Din ce în ce mai mulţi oameni valoroşi, oameni capabili, oameni alături de care vreau să reconstruiesc România se alătură AUR. (...) Îmi face o deosebită plăcere să o anunţ ca pe colegă a mea, nu doar în Camera Deputaţilor, ci şi colegă de partid, şi persoană care va juca un rol cheie în judeţul Braşov, în tot ce înseamnă regiunea din centrul ţării şi în politicile de educaţie ale AUR, pe doamna deputat Ana Predescu”, a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă organizată la Braşov, George Simion, citat de News.ro.

Acesta a anunţat de asemenea înscrierea în AUR a lui Eduard Balascan, preşedintele unei asociaţii a oamenilor de afaceri din Braşov.

Simion a precizat că a afirmat că a mai făcut „oferte” de a se înscrie în partid şi altor persoane cunoscute în judeţul Braşov.

Deputatul Ana Predescu a afirmat, la rândul său, că săptămâna aceasta a luat decizia privind înscrierea sa în AUR, deşi a fost contactată de către George Simion care i-a făcut o propunere în acest sens în urmă cu peste un an.

„Pentru foarte multă lume cred că este o surpriză faptul că m-am alăturat familiei AUR, dar acest lucru a venit oarecum firesc la un moment dat. Vreau să vă mărturisesc faptul că această decizie, deşi, aşa cum a spus George, m-a rugat să fiu parte a proiectului AUR de cred că mai bine de un an, spre doi, să ştiţi că această decizie am luat-o nu mai devreme de miercuri, 15 noiembrie, în momentul în care îmi scriam un comunicat de presă pentru a elogia evenimentul care a avut loc în 1987, acel germen de schimbare, acea dovadă de curaj, de atitudine şi de asumare. (...) În acel moment am început să fac o paralelă între 1987 şi 2023. A venit ca o radiografie în urma căreia am constatat şi m-au siderat, cumulul acelor informaţii pe care eu le scriam şi care erau extrem de reale. Deci noi, de mai bine de 30 de ani, tot luptăm ca să avem o viaţă mai bună şi pasăm din generaţie în generaţie această responsabilitate generaţiei următoare”, a declarat Ana Predescu, în conferinţa de presă în care a fost anunţată înscrierea sa în AUR.

Ana Predescu face parte din Comisia pentru industrii şi servicii şi din Comisia pentru învăţământ din Camera Deputaţilor.

