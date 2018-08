Europarlamentarul Cătălin Ivan va cere excluderea PSD din grupul socialiștilor europeni

Cătălin Ivan va cere în toamnă excluderea PSD din grupul socialiştilor europeni. Europarlamentarul fost PSD spune că va depune la începutul sesiunii Parlamentului European un dosar complet cu motivele pentru care cere această excludere.

Cătălin Ivan: Motivele pentru care cer excluderea PSD din grupul socialiștilor europeni sunt multiple. Începând cu momentul Ordonanței 13, în grupul socialiștilor din Parlamentul European s-a adunat foarte multă nemulțumire. De atunci, foarte mulți colegi, vehiculau această idee - că PSD nu mai este un partid european, nu mai este un partid democratic și că ar trebui marginalizat în grup.

Eu cred ca după cele întâmplate zilele acestea, cu violențele din Piața Victoriei, felul în care PSD înțelege să conducă țara, e mai mult decât necesar o discuție în grupul socialiștilor și voi cere chiar excluderea PSD pentru că în acest moment nu mai este un partid de stânga, nu mai este un partid democratic.

Declarațiile liderilor PSD sunt atât de evident anti-europene și antidemocratice încât e foarte simplu să fac acest dosar. Am foarte mulți colegi cu care am vorbit și m-au întrebat ce se întâmplă în România, cu PSD. În toamnă depun dosarul pentru excluderea PSD din grupul socialiștilor europeni.

Am declarat după Congresul PSD că nu mai sunt membru al PSD și mi-am declarat nulă adeziunea, nu mai fac parte din grupul PSD din Parlamentul European de mai bine de doi ani de zile. Această monstruozitate politică devenită total neeuropeană, anti-românească, în sprijinul lui Dragnea, nu mai este PSD în care eu am fost, nu am nicio mustrare de conștiință să declar că acest partid trebuie să plece din grupul socialiștilor democrați europeni.

