Nostalgie după epoca lui Nicolae Ceaușescu într-o comună din Gorj. Primarul își bea cafeaua în fiecare dimineață dintr-o cană pe care apare chipul dictatorului. Mai mult, pe birou, lângă poza lui, apare și o poză cu Nicolae Ceaușescu. Primarul spune că se inspiră din politica de dinainte de ‘89 și nu numai. Pe lista de preferați se numără și Vladimir Putin.

Robert Ionuţ Paiuș, primarul comunei Stejari: „În fiecare dimineață încep dimineața cu cana de cafea cu tovarășul Ceaușescu, pentru că îmi doresc ca dăinuirea mea peste comuna Stejari să fie minim de 25 de ani și, pe de altă parte, și realizările mele să rămână în istorie așa cum au rămas și realizările tovarășului Ceaușescu”.

Anamaria Ianc jurnalist Digi24: Aflat în funcție de 8 ani, primarul comunei Stejari, din județul Gorj, a declarat public faptul că este fan înfocat al președintelui rus, Vladimir Putin, dar și al fostului președinte al României, Nicolae Ceaușescu. În tot acest timp, însă, realizările din cei 8 ani de mandat nu se văd. Rigola chiar din fața primăriei nu este făcută, gropile de pe stradă nu sunt reparate, iar în cele 5 sate canalizarea, spune el, este introdusă, dar nefuncțională.

Puțin peste 2000 de suflete trăiesc în cele 5 sate care formează comuna Stejari. Din cei 18 kilometri de drumuri, doar 9 sunt asfaltați. Pe drumurile reabilitate, însă, am găsit zeci de gropi, cratere cârpite și denivelări. Din birou, primarul visează să ajungă cândva în paginile de istorie.

Robert Ionuţ Paiuș, primarul comunei Stejari: „Aș vrea să simt ceva de la Vlad Țepeș, ceva de la Mihai Viteazu și undeva din punct de vedere al realizărilor și de la Ceaușescu. La Ceaușescu a avut o singură problemă, cred. Și-a iubit prea mult țara și mai puțin poporul”.

Reporter: V-a plăcut istoria, din ce văd eu. Mi-ați zis de Mihai Viteazu...

Robert Ionuţ Paiuș, primarul comunei Stejari: „Da, pot spune că nu mi-a plăcut, am iubit-o și am și studiat-o, comparativ poate cu alții care doar au citit-o sau le-a fost citită”.

Reporter: Ați studiat-o. Ziceți-mi anii de domnie ai lui Mihai Viteazu.

Robert Ionuţ Paiuș, primarul comunei Stejari: „1585 – 1601”.

Răspuns greșit, însă. Mihai Vitezu a domnit între anii 1593 - 1600. Revenim în actualitate și îl întrebăm pe primar ce admiră la Vladimir Putin.

Robert Ionuţ Paiuș, primarul comunei Stejari: „Atâta timp cât un om conduce de atâția ani, înseamnă că și puterea lui din punct de vedere al meselor de oameni pe care le mișcă, înseamnă că e destul de mare”.

În cariera politică, primarul se inspiră și din filmele de Hollywood, nu doar din istorie sau politica altor țări.

Într-o postare pe Facebook, acesta se autoproclamă Batman-ul comunei Stejari.

Robert Ionuţ Paiuș, primarul comunei Stejari: „Sunt fan la tot ceea ce înseamnă Batman, Spider-Man, Superman”.

Reporter: Aveți costum cu Batman?

Robert Ionuţ Paiuș, primarul comunei Stejari: „Nu am, pentru că nu am văzut când. Și-a luat și Piedone, atunci îmi iau și eu, pentru că la domnia lui văzusem acel citat cu Batman, Spider-Man și l-am adaptat. Am văzut că dacă merge la București, de ce să nu meargă și la noi, la Stejari”.

De nostalgia vremurilor demult apuse s-a împiedicat și Florin Barbu. Ministrul a comis o gafă uriașă într-un interviu pentru Euronews. Întrebat despre scandalul stufului din Delta Dunării, el a amintit de Nicolae Ceaușescu.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii: „Nu vreau sa exagerez. Președintele nostru, domnul Nicolae Ceaușescu, nu spunea degeaba că stuful e aurul verde al României. Președintele nostru a spus foarte clar. E aurul verde al României. Nu cred că a spus acest lucru dacă nu era adevărat. Și eu consider că e adevărat și sunt de acord cu el”.

Florin Barbu a venit cu explicații după declarațiile sale despre Nicolae Ceaușescu.

Florin Barbu: „Oamenii inteligenți în general înțeleg glumele și ironiile. La televizor eu când am făcut această afirmație, a fost o glumă și o ironie. Bunicul meu, care era șef de CAP pe timpul comunismului, a avut probleme. A fost ridicat când aveam cinci ani, din fața porții. Nu puteți să-mi spuneți că eu sunt nostalgic dupa comunism. Toate lucrurile astea au fost practic spuse de către mine ca și o glumă și o ironie”.

Editor : A.C.