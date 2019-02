USR anunță cum își împarte candidații pe lista comună cu partidul lui Cioloș

Uniunea Salvați România prezintă, într-un comunicat, mai multe detalii privind alianța cu PLUS, partidul fostului premier Dacian Cioloș.

Dan Barna, președintele USR / Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Comunicatul integral al USR:

USR şi PLUS au decis, sâmbătă, după întâlnirea Comitetului Politic USR și a Consiliului Național PLUS ca cele două partide să formeze alianța: "2020 USR PLUS" pentru a candida împreună la viitoarele alegeri europarlamentare care vor avea loc pe data de 26 mai 2019.

"La ora 20:20 Comitetul Politic al USR a decis să susțină alianța 2020 USR PLUS. Alianța care va readuce România în Europa și alternativa pe care toată România o așteaptă, iar prin această alianță am arătat ceea ce românii așteaptă de mult timp: înțelepciune și maturitate. Este pasul necesar pentru viitorul țării noastre. Pentru că oamenii decenți, oamenii cinstiți, oamenii care vor o Românie Fără Penali au cu cine să voteze. Și acest lucru se datorează celor două partide. De astăzi, USR și PLUS sunt o alianță, sunt alternativa de care România are atât de mare nevoie", a declarat președintele USR Dan Barna.

Alianța 2020 USR PLUS va fi alternativa în care românii să aibă încredere și va reprezinta soluția pentru toate ciclurile electorale din România, până la alegerile parlamentare din 2020

"Astăzi, cu sprijinul celor care cred în noi, putem spune că se naște principala forță de opoziție modernă din România. Principala forță de opoziție care poate să preia guvernarea și să ofere un proiect pentru țara noastră. Asta am construit astăzi. Un proiect pentru țara noastră, de data asta românii au cu cine să voteze, au pentru cine să se bată și sunt convins că împreună vom reuși să facem mai mult decât să-i dăm la o parte pe cei care duc România la faliment. În următorii 10 ani vom reconstrui România și o vom duce acolo unde îi este locul", a transmis președintele PLUS Dacian Cioloș.

În urma alianței s-a decis ca dispunerea candidaților pe lista comună să se facă astfel:

PLUS va desemna candidații de pe locurile 1, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 39 și 41.

USR va desemna candidații de pe locurile 2, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 42 și 43.

Echipa centrală de campanie va fi condusă de doi Coordonatori naționali, câte unul desemnat de fiecare partid. Deputatul Cătălin Drulă va fi coordonatorul USR în timp ce Vlad Voiculescu va reprezenta partidul PLUS.



USR și PLUS vor construi împreună o alternativă credibilă pentru România.

