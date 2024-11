Fostul premier și președinte al PSD Victor Ponta, care candidează duminică pentru un post de deputat pe listele social-democraților, crede că Marcel Ciolacu trebuie să rămână președinte al PSD cel puțin până după scrutinul legislativ. Într-o intervenie la Digi 24, el a dat vina pe PNL pentru succesul lui Călin Georgescu la primul tur prezidențial, susținând că Ciucă a fost „idiotul util”, prin ale cărui atacuri la adresa PSD a fost slăbită coaliția de guvernare și au fost transferate voturi către Georgescu și către Lasconi.

„Eu am stat alături de Marcel Ciolacu și alți colegi până la 6:00 și am numărat voturile, căci diferența față de doamna Lasconi este totuși infimă. Ceea ce știu - că am văzut multe în PSD, am pierdut și eu alegeri prezidențiale și Adrian Năstase, și Geoană - e că e o situație foarte grea, dar că PSD-ul are totdeauna capacitatea de a-și reveni. Important e că duminică avem alegeri parlamentare și cred că cel mai important lucru e ca PSD să rămână pe primul loc. Duminică nu va fi ușor în contextul actual și nu văd cine poate până duminică, în afară de Marcel Ciolacu, să conducă această bătălie care deodată e mult mai grea decât o așteptare”, a declarat Ponta la Digi 24.

Fostul președinte al PSD a spus că a revenit în partid pentru Marcel Ciolacu și s-a declarat „șocat de direcția în care merge România”.

„Eu n-am nicio funcție în PSD. Am avut, m-am întors în această campanie, în special pentru Marcel Ciolacu și pentru ceilalți oameni din PSD. În opinia mea, în următoarele 3, 4, 5 zile e foarte greu să fac schimbări și să nu afecteze mecanismul. Cred că e nevoie de un pic de încredere. Eu sunt șocat, recunosc, de rezultat, de direcția în care merge România. Cei mai mulți lideri PSD probabil simt ca și mine același lucru. Și așa, o execuție ritualică a lui Ciolacu nu cred că ajută pe nimeni. Dimpotrivă, face mai mult rău”, a continuat fostul premier social-democrat.

Ponta spune că e prea devreme pentru a înțelege de ce românii au votat cum au făcut-o în primul tur al prezidențialelor și mărturisește că în cadrul PSD liderii s-au uitat critic înspre primarii PSD care nu ar fi tras suficient pentru Marcel Ciolacu. Totodată, el subliniază că pentru PSD nu ar fi dacă ar izbucni acum o luptă internă pentru putere.

„Liderii se uitau un pic urât către primari”

„Și eu am fost la partid și recunosc că liderii se uitau un pic urât, să zic așa, către primari, care nu au tras suficient. Nu cred că e vorba de vina primarilor, aici cred că pur și simplu n-am înțeles cât de mult s-a schimbat România, cât de mult înseamnă campania în online. Nu. Dacă cineva zice că a înțeles deja așa... nu sunt nici 24 de ore, ce s-a întâmplat, e mult mai deștept decât mine. Eu încă nu reușesc să înțeleg acest vot, dar pot să înțeleg, pentru că am fost de multe ori în multe bătălii electorale și repet, am pierdut și eu ce am fost lângă alți lideri PSD - că duminică e totuși o bătălie esențială pentru PSD și că ultimul lucru de care e nevoie acuma e să înceapă ceva lupte interne”, a mai declarat Ponta.

El a subliniat că nimeni nu i-a cerut demisia lui Marcel Ciolacu, a mai declarat Victor Ponta.

„Cu siguranță în dimineața aceasta, repet, am fost acolo de față, nimeni nu i-a cerut demisia lui Marcel Ciolacu sau nu i-a reproșat. E și foarte greu că până la urmă acolo erau, în afară de mine, erau cei din conducerea partidului. Nu e unul mai vinovat sau unul mai puțin, sau depinde de motivația lui. Și eu sper ca Marcel Ciolacu să înțeleagă că duminică e un moment esențial, după care, sigur, în funcție de propria lui motivație, continuă sau nu. Ce am greșit? Marcel Ciolacu sau unde a greșit PSD-ul exact acuma, eu nu știu dacă sunt cel mai bun să spun unde s-a greșit”, a explicat el.

„A îngropat coaliția până la urmă de tot”

Asocierea PSD și PNL cu imaginea lui Klaus Ioahnnis a fost de rău augur pentru cele două partide, potrivit lui Ponta, care l-a catalogat pe liderul liberal Nicolae Ciucă drept „idiot util”, prin ale cărui atacuri la adresa PSD s-ar fi pierdut voturile care au ajuns la Călin Georgescu și la Elerna Lasconi.

„Eu cred că PNL și Ciucă, dar și PSD și Ciolacu, au plătit foarte mult asocierea în imaginea și în mintea oamenilor cu Klaus Iohannis. Dar toate atacurile pe care le-am văzut în această campanie, că acum, pentru că aminteați de PNL, dinspre PNL către Partidul Social Democrat, mai departe au fost cea mai mare prostie. [...]Eu îl ascultam pe Bogdan Teodorescu, bănuiesc că și alți specialiști explica un lucru foarte simplu: cu cât mai mult atacă PNL-ul PSD sau PSD-ul PNL, cu atât mai mult bagi voturi în traista celor antisistem. De ce? Pentru că oamenii spun «uite, au fost împreună și uite cum se atac[ acuma, uite cum se devoalează». Adică PNL, practic, și special Nicolae Ciucă a jucat rolul - se folosește în politologie, nu e o jignire - idiotului util. Cel care a atacat PSD fără să obțină voturi a dus aceste voturi, uite, nu le-a dus la Simion, le-a dus către Călin Georgescu și către Elena Lasconi. Deci, PNL a îngropat coaliția până la urmă de tot. A fost o tactică absolut catastrofală. Sigur, și pentru PNL, care a luat 8% dar și pentru PSD, care în niciun caz nu poate să spună că e cineva fericit cu acest scor”, a concluzionat fostul președinte PSD Victor Ponta.

Marcel Ciolacu ia în calcul demisia de la șefia PSD, potrivit unor surse din partid, după ce s-a clasat pe locul al treilea în primul tur de scrutin pentru alegerea președintelui României. Este pentru prima dată în istorie când PSD nu va avea un candidat în turul doi al prezidențialelor.

Editor : B.E.