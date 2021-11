Victor Ponta spune că s-ar întoarce în PSD: Marcel Ciolacu m-a invitat să discutăm. Dacă au nevoie, îi ajut cu plăcere

Victor Ponta spune că este dispus să-i ajute „cu plăcere” pe cei de la PSD în guvernarea care urmează și s-a arătat inclusiv dispus să se întoarcă în PSD și pentru fuziunea formațiunii pe care o conduce cu PSD. Invitat la Digi24, fostul premier spune că s-a întâlnit cu Marcel Ciolacu la invitația acestuia.

Moderatoare: Veți intra și dumneavoastră în PSD, veți fuziona, veți colabora, ce se întâmplă cu Pro România? Ați fost la o cafea săptămâna trecută cu Marcel Ciolacu.

Victor Ponta: Domnul Ciolacu m-a invitat, nu mă duc neinvitat nicăieri. Eu, cât am fost liderul PSD m-am sfătuit cu foștii lideri. Fiecare are o anumită experiență. Domnul Ciolacu m-a invitat, m-a întrebat. Dincolo de asta nu am discutat altceva și nici nu s-a pus problema.

Moderatoare: Nu se pune problema acum sau nu mai au nevoie acum?

Victor Ponta: Dacă au nevoie, îi ajut cu plăcere. Dacă nu au nevoie, nu îi deranjez.

(...)

Moderatoare: Ați spus mai devreme că dacă au nevoie de ajutorul dumneavoastră, sunteți acolo, dar Marcel Ciolacu v-a chemat în partid. Prin intermediul presei.

Victor Ponta: Nu. Niciodată. Eu cred și mă aștept.... Eu și colegii mei din Pro România am fost excluși din PSD pentru că n-am votat moțiunea de cenzură împotriva lui Sorin Grindeanu. Acum, când Sorin Grindeanu va fi ministru, poate chiar vicepremier, m-aștept să anuleze acea decizie. Pentru mine ar conta moral acest lucru.

Moderatoare: Dacă anulează acea decizie, vă gândiți să vă întoarceți în PSD sau să fuzioneze Pro România?

Victor Ponta: Dacă vor și ei... Dacă vor și ei, o să discutăm. N-am discutat de niciuna dintre variante pentru că trebuie să vrea. Din partea Pro România există...

Editor : Adrian Dumitru