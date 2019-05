VIDEO. Mihai Tudose îl felicită pe Marcel Ciolacu. Suspiciuni că Pro România și-a dat voturile pentru PSD

Camera Deputaţilor are un nou preşedinte după condamnarea lui Liviu Dragnea. Deputatul social-democrat Marcel Ciolacu a fost votat ca să preia a treia funcţie în stat. Deşi a avut de partea sa PNL, USR şi PMP, Raluca Turcan nu a reuşit să adune suficiente voturi ca opoziţia să preia şefia Camerei Deputaţilor.

Lia Olguţa Vasilescu a anunțat rezultatul votului: 172 pentru, 120 împotrivă. „A fost întrunită majoritatea necesară pentru numirea lui Marcel Ciolacu președinte al Camerei Deputaților”, a anunțat deputata.

Marcel Ciolacu a luat deja în primire biroul lăsat liber de Liviu Dragnea şi promite că va fi un preşedinte diferit de fostul său lider de partid.

- Nu vă e teamă să vă aşezaţi pe scaunul lui Liviu Dragnea? l-au întrebat jurnaliștii.

- Nu ştiu. Nu cred, a răspuns proaspătul șef al deputaților. Eu presupun că voi avea o altfel de abordare, a promis Marcel Ciolacu.

Şedinţa a început cu mai bine de două ore întârziere. De dimineaţă, după ce Comisia juridică a dat raport pentru ridicarea imunităţii lui Călin Popescu Tăriceanu, Viorica Dăncilă a fost urgent chemată la o discuţie cu reprezentanţii ALDE.

„Am discutat despre votul de astăzi de la Camera Deputaților. Pentru noi e foarte important și am discutat despre acest vot. O să vedem rezultatul după acest vot”, le-a spus Viorica Dăncilă jurnaliștilor de la Parlament.

Liberalii au acuzat însă un troc pe care social-democraţii l-ar fi făcut pentru numirea lui Marcel Ciolacu.

„Cei de la ALDE nu au vrut să intre în sală până nu li s-a promis că se va vota împotriva ridicării imunăţii lui Tăriceanu”, susține Florin Roman, deputat PNL.

Raluca Turcan, liderul deputaților PNL: „În privința Pro România, am văzut această decizie de a oferi grup parlamentar celor din Pro România. Percepția a fost de tranzacție: îți dau grup, pentru susținerea preşedintelui Camerei Deputaților”.

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a negat public că ar fi făcut o înţelegere cu cei din fostul său partid - PSD.

„Nu am votat. Nu sunt în țară, nu sunt nici Bănicioiu, nici Câmpeanu. Noi nu am existat ca grup pâna azi, când am fost recunoscuți pe baza deciziei CCR. Trebuie să lăsăm refulările copilărești”, a declarat Victor Ponta pentru Digi24.

Fostul premier Mihai Tudose, şi el membru al Pro România, a participat la vot. L-a felicitat în văzul camerelor de luat vederi pe cel care i-a fost vicepremier în cabinetul pe care l-a condus.

- I-aţi mulţumit lui Mihai Tudose pentru votul de azi? l-au întrebat reporterii pe Marcel Ciolacu.

- Mihai Tudose trebuie să îmi mulțumească pentru multe și eu lui, a răspuns proaspătul președinte ales al Camerei.

- Incluisv pentru votul de azi? au insistat reporterii.

- Am făcut-o deja.

Şedinţa plenului nu a fost lipsită de incidente, deşi toţi candidaţii au declarat că vor să facă o altfel de politică.

„Hoţii la puşcărie, hoților!” a strigat deputatul Florin Roman de la PNL.

„Dle Roman, să vă fie ruşine!”, l-a apostrofat un deputat PSD.

Maghiarii nu au vrut să îşi dea votul nici pentru PNL, nici pentru PSD. Şi-au votat propriul candidat: Kelemen Hunor. n„Restabilirea echilibrului în Parlament se poate face şi de un reprezentant al minorităților”, și-a pledat Kelemen Hunor propria cauză.

Umătorul test al majorităţii în Parlament ar putea fi votul unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului pe care opoziţia vrea să o depună în luna iunie.

