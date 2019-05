Victor Ponta respinge agresiv zvonurile că ar negocia cu PSD

”Noi am devenit Grup Parlamentar în baza Deciziei CCR - Camera Deputaților nu a votat, ci a luat act de această situație (Dragnea refuzase abuziv până acum)

2. NU am făcut nicio înțelegere și nicio alianță- nici cu PSD nici cu PNL / și nici nu vom face!3. Am spus că NU votam pentru Marcel Ciolacu / am spus la fel însa că nu votăm cu Raluca Turcan! Toți cei supărați acum trebuie să accepte decizia noastra! Nu datorăm nimic nici PSD nici PNL - deci nu trebuie să dăm nimic la schimb!