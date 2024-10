O tânără de 35 de ani, originară din Gabon, a devenit eroină pentru comunitățile izolate din Africa. Prin proiectul pe care l-a implementat în Rwanda, ea a reușit, printr-o tehnologie unică în lume , să aducă internetul în locuri uitate de lume. Își dorește să meargă mai departe, implementând ideea pe tot continentul. În vizită în România, Selena Souah a acceptat să-și spună povestea, care au fost provocările pe care le-a întâmpinat și care sunt proiectele pe care urmează să le împlinească.

„Sunt Selena Souah. Am 35 de ani. Sunt franțuzoaică, originară din Africa, din Gabon, o țară mică din Africa Centrală. De la vârsta de 10 ani, m-am mutat în Franța. După ce am terminat studiile, la un moment dat, am vrut să ofer ceva înapoi țării mele de origine.

Ce ar trebui să știți este că 78% din populația din Africa nu are acces la internet. În 2020, pentru mine, era greu să îmi imaginez că există încă oameni care nu au acces la internet. Așadar, provocarea mea a fost să înființez un operator de telecomunicații și să ofer servicii la prețuri mai mici. Am ales Rwanda, țară în care am înființat o companie de telecomunicații.

Toată lumea îmi spunea că este imposibil ca o femeie să devină să reușească în antreprenoriat în telecomunicații. A fost o provocare, o provocare zilnică, dar, în cele din urmă am reușit! Am obținut o licență în telecomunicații în Rwanda. E adevărat, competitorii mei sunt companii importante, cu fonduri de miliarde de dolari, dar, cu toate acestea, am reușit să aduc o noutate în piață, și să reduc prețurile în mod semnificativ - înainte prețul unui abonament la internet era de 70 de dolari pe lună, eu îl ofer cu 15 dolari sau 25 de dolari pe lună.

Am fost mândri de reușita noastră. De când mă știu mi-am dorit să nu fiu doar un turist pe această planetă, să pot genera și impact. Industria tehnologiei informației, la fel și cea a telecomunicațiilor, sunt în mare parte dominate de bărbați, iar reușita mea în acest domeniu a avut un impact semnificativ și astfel am devenit un model, iar tinerii, generațiile mai noi, căuta inspirație, modele. Eu cred că atunci când sunt împreună femeile și bărbații pot face o treabă extraordinară.

Sunt membru al consiliului de conducere al Aspen Institute House, dar pe lângă asta, sunt și membru al organizației Women in Technical Development în diferite țări și lucrez la mai multe proiecte educative, care să implice și mai multe femei.

Marii operatori din industria telecom își concentrează interesul în spațiul marilor orașe, dar uită de cele mai mici. Din punctul meu de vedere, orașele mici au un rol extrem de important în dezvoltarea continentului.

Am observat, cu unii dintre clienții mei, că majoritatea sunt foarte interesați de tehnologie, doar că nu au tot ceea ce le trebuie la îndemână. Eu cred că lipsa accesului la internet e unul dintre factorii care îi fac pe uni oameni să imigreze. Internetul ar trebui să țină populația pe loc. Pentru mine, internetul reprezintă o altă revoluție, pentru că înseamnă acces la informație.

Înainte de a fi antreprenor în telecomunicații, am lucrat în domeniul educației și am creat școli, în mai multe țări. Din această ipostază, la un moment dat, am realizat că majoritatea profesorilor se fereau să aleagă să profeseze în orașe mai mici. Am aflat că principala cauză a acestui refuz era lipsa standardelor de confort pe care ar fi trebuit să le îndeplinească locul în care ar fi trebuit să-și aducă familia.

Internetul este, de asemenea, o modalitate de a educa copiii. Poți avea o sală de clasă de curs în care un profesor să țină lecții de la distanță. Internetul este important nu numai pentru această zonă educațională, dar și pentru sănătate. Așadar, putem concluziona că internetul este pune lucrurile în mișcare în unele orașe mici, pentru educație, în sănătate, în informație. Pentru mine, internetul este ca apa.

Africa este un continent imens, plin de oportunități, și există oameni care trăiesc chiar mai bine în Africa decât în Europa. Cei care vin în Europa sunt cei uitați în Africa. Să nu uităm de Africa, pentru că Africa este un continent bogat, cu multe resurse, inclusiv resurse umane, deoarece mulți dintre ei au studiat și în străinătate.

Vorbind despre România, în familia mea, unii și-au făcut studiile în România, așa că încă mai vorbesc română la masă, pentru că la acea vreme România avea o mare influență în Africa”.

Editor : C.S.