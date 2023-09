Predoiu, în şedinţă cu șefii din MAI. A cerut măsuri pentru eliminarea cauzelor care au dus la „incidente extrem de grave”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avut, marţi, o şedinţă cu conducerile structurilor de ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne în care a cerut măsuri pentru eliminarea cauzelor care au favorizat producerea unor incidente extrem de grave în care au fost implicaţi angajaţi MAI. Ministrul s-a referit la neglijenţe din partea personalului, slaba pregătire profesională, lipsa de combativitate şi carenţe la nivel managerial, relatează News.ro.

„Marţi, 5 septembrie 2023, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a convocat o şedinţă, în sistem videoconferinţă, cu conducerile structurilor de ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne, de la nivel central şi teritorial, pentru a stabili principalele priorităţi de acţiune pentru perioada următoare”, arată MAI într-un comunicat de presă.

Au participat reprezentanţi ai Poliţiei Române, Jandarmeriei, Poliţiei de Frontieră, Inspectoratului General pentru Imigrări, Direcţiei Generale Management Operaţional, Direcţiei Generale Anticorupţie, Direcţiei Generale de Protecţie Internă, Agenţiei Naţionale Antidrog, Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane.

„Ministrul Afacerilor Interne a atras atenţia cu privire la necesitatea adoptării unor măsuri pentru eliminarea cauzelor care au favorizat producerea unor incidente extrem de grave în care au fost implicaţi angajaţi MAI. Astfel, ministrul Cătălin Predoiu a menţionat neglijenţe din partea personalului, slaba pregătire profesională, lipsa de combativitate şi abordare proactivă în desfăşurarea misiunilor şi îndeplinirea atribuţiilor, carenţe la nivel managerial”, se arată în comunicat.

Ministrul a cerut „o nouă atitudine faţă de profesie, faţă de muncă, faţă de cetăţean”.

„Este nevoie de mai multă implicare. Vă îndemn să vă recâştigaţi statutul pe care îl meritaţi în cadrul comunităţii. Lipsurile de orice fel nu sunt o scuză pentru a nu ne face datoria faţă de cetăţeni”, a spus ministrul.

Cătălin Predoiu a subliniat priorităţile pentru perioada următoare: prevenirea şi combaterea traficului de droguri şi de persoane, intensificarea luptei cu crima organizată, combaterea evaziunii fiscale şi a contrabandei, creşterea gradului de siguranţă pe drumurile publice.

Totodată, a solicitat implicare în punerea în aplicare a Planului Naţional Cadru de Acţiune privind Siguranţa Şcolară, care a fost semnat marţi.

„Sunt conştient că sunt foarte multe lucruri de remediat sau îmbunătăţit în structurile MAI. Acţionăm deja pe multiple direcţii. Asigur cetăţenii că am mobilizat activele MAI pentru atingerea priorităţilor şi construirea unei noi atitudini faţă de muncă şi cetăţean. Unele lucruri se pot face pe loc, altele cer mai mult timp. Dar am cerut, cu toată legitimitatea funcţiei, acţiune imediată şi creşterea calităţii actului profesional în toate structurile MAI. Voi utiliza toate pârghiile administrative şi competenţele legale pe care le am pentru atingerea acestor obiective”, a mai spus Predoiu la finalul reuniunii.

