Prefectul Capitalei anunţă controale la toate locurile de joacă, spitalele și școlile din București

Prefectul Capitalei, Rareş Hopincă, a anunţat că echipe mixte vor începe controalele la toate locurile de joacă, instituţiile de învăţământ şi unităţile medicale din oraş. Acesta estimează că un raport preliminar în urma acestor controale va fi elaborat în 30 de zile, iar în maximum 60 de zile verificările vor fi finalizate, potrivit News.ro.

„Am convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă astăzi şi am aprobat trei hotărâri extrem de importante. Prima se referă la un plan de verificare a tuturor locurilor de joacă de la nivelul Municipiului Bucureşti. Va fi o verificare complexă, sub aspectul siguranţei echipamentelor, sub aspectul planului de pază şi a monitorizării video, sub aspectul instalaţiilor electrice în toate aceste facilităţi de agrement.

Am format echipe mixte care, începând de săptămâna viitoare, vor evalua toate locurile de joacă de la nivelul municipiului Bucureşti şi vom dispune un plan de măsuri extrem de concrete în sarcina tuturor administratorilor pentru a evita orice incident neplăcut pe raza locurilor de joacă”, a spus Hopincă.

El a mai spus că dispus „crearea unor echipe mixte de control pentru evaluarea tuturor unităţilor medicale din Municipiul Bucureşti, pornind de la incendiul de la Centrul Robănescu”.

„Vom verifica toate instalaţiile electrice, toate sistemele de alarmare, stadiul documentaţiilor ISU. Echipe mixte de control vor intra, de săptămâna viitoare, în toate spitalele”, a adăugat Hopincă.

Acesta a mai precizat că echipe mixte vor verifica şi unităţile de învăţământ din Capitală.

„În al treilea rând, aceeaşi acţiune o vom face la toate instituţiile de învăţământ preuniversitar din Bucureşti, echipe mixte de control vor intra şi vor verifica sub aspectul autorizaţiei de securitate la incendiu, al planurilor de pază, al siguranţei echipamentelor din interiorul şi curtea instituţiilor de învăţământ”, a declarat prefectul Capitalei.

El a mai spus că echipele de control vor fi formate din reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Inspectoratului Teritorial de Muncă şi, punctual, ai Direcţiei Sanitar Veterinare şi ai altor instituţii, în funcţie de specificul controalelor.

Acesta a estimat că, în urma acestor controale, un raport preliminar să fie elaborat în 30 de zile, iar în maximum 60 de zile verificările să fie încheiate.

