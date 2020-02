Biro Karoly, preotul din Ditrău care s-a pus în fruntea celor care se opuneau angajării a doi bărbați din Sri Lanka, la o brutărie din comună, se căiește. Totuși, nu pentru poziția avută, ci pentru că n-a ascultat de cuvântul superiorului. Biro susține că a vrut să păstreze pacea în Ditrău.

Biro Karoly: Am luat cunoștință de punctul de vedere al Arhiepiscopiei, voi fi tras la răspundere și îmi asum toate faptele pe care le-am făcut în nume personal și nu în numele Arhiepiscopiei.

Reporter: Deci, practic, recunoașteți că ați greșit?

Biro Karoly: Cu siguranță am greșit, pentru că nu am urmat cuvântul superiorilor mei, am acționat așa cum mi-a dictat conștiința. Mi-ar fi plăcut să păstrăm pacea aici în sat de aceea am acționat așa.

Reporter: Deci ca să înțeleg, arhiepiscopia v-a cerut ceva ce nu ați respectat?

Biro Karoly: Arhiepiscopul mi-a cerut să nu am niciun fel de implicare în acest scandal pentru că nu e în atribuțiile mele. Am știut asta.

Reporter: Și regretați?

Biro Karoly: Nu regret, îmi asum.

Conflictul a început după ce aproximativ 200 de localnici din comuna Ditrău, în frunte cu preotul romano-catolic, Bíró Károly, s-au adunat, miercuri, în faţa primăriei, nemulţumiţi că o fabrică de pâine din localitate a angajat doi muncitori din Sri-Lanka. Oamenii susțineau că ă le e teamă ca la ei în comună „să nu vină un val de migranţi”, care să le impună cultura lor şi să le pună în pericol siguranţa.

Proprietarii de locuinţe unde au fost cazaţi cei doi muncitori au primit ameninţări de la localnici, astfel încât patronii fabricii de pâine au decis să îi mute pe aceştia la Gheorgheni.

A fost organizată o ședință la Căminul Cultural, sâmbătă, la care au participat 300 de oameni. Aceștia s-au plâns și de condițiile de lucru din brutărie, dar și pentru faptul că sunt aduși migranți să lucreze la ei în oraș. Patronul brutăriei a anunțat că cei doi muncitori vor fi scoși din procesul de producție a pâinii și vor face alte munci.