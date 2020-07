"Soldații americani sunt tot timpul bineveniți în România", a declarat, miercuri, președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a mai adăugat că România a atras atenția, de ani de zile, că este nevoie de mai mulți militari în zona Mării Negre. În ceea ce privește mișcările globale de trupe americane, președintele Iohannis a explicat că aceasta este o mișcare "care vine să sprijine aliații de pe flancul estic".

"Am urmărit cu mare interes declarațiile secretarului de stat Mark Esper despre mișcările globale de trupe americane și am constatat că e vorba de o mișcare globală, de o mișcare care vine să întărească postura NATO, o mișcare care vine să sprijine aliații de pe flancul estic, lucru foarte apreciat de noi. Am aflat de intenția de a mută o parte din aceste efective în zona Mării Negre, prin rotație sau prin alte proceduri.

În continuare, aceste chestiuni vor fi discutate în cadrul NATO, între militari și vor fi luate decizii concrete. Pot să va spun de pe acum că România a atras atenția, eu am ataras atenția de ani de zile, că e nevoie de mai mulți militari în zona Marii Negre. În ceea ce privește soldații americani, sunt tot timpul foarte bineveniți în România", a spus șeful statului.

Editor: Cristina Iancu