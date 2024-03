Prima reacție a directoarei școlii unde un elev a fost violat: Pentru protejarea elevilor, am considerat oportun să existe discreție

Directoarea școlii „Nicolae Titulescu” din București, unde un copil ar fi fost violat de două ori de colegii săi chiar în baia școlii din centrul Capitalei, a făcut primele declarații după acuzațiile lansate de părinți. „Au fost luate toate măsurile necesare, în conformitate cu procedurile legale ce se impun în aceste situații,” a declarat directoarea în fața presei.

„Având în vedere informațiile vehiculate în mass-media în ultimile zile cu privire la acuzațiile de viol care s-ar fi întâmplat în incinta școlii Nicolae Titulescu, atât din nevoia corectei informări a opiniei publice, cât și din necesitatea evidentă de a asigura un climat optim în interiorul unității de învățământ, vă comunicăm următoarele. Când a fost sesizată posibila comitere a unui abuz asupra unui elev de către un alt elev al școlii, în anul 2022, am pus la dispoziția organelor abilitate, din prima clipă, absolut toate informațiile necesare, conform procedurilor legale în vigoare, pentru facilitarea cercetării cazului. Din perspectiva instituției noastre și a prerogativelor legale ce ne revin, am desfășurat anchete interne din dorința sinceră de a clarifica toate aspectele. Menționăm că, din considerente legale și procedurale, cât și pentru a proteja intimitatea elevilor potențial implicați, am considerat oportun să existe discreție cu privire la caz, neasumând riscul retraumatizării psihoemoționale sau a excluziunii pentru elevul respectiv. În anul 2022, cercetarea penală a dus la clasarea dosarului și anularea suspiciunii de viol. În legătură cu cea de-a doua acuzație privind un nou posibil caz de viol, vă aducem la cunoștință că în prezent există un nou dosar de cercetare penală în curs de soluționare. Până la finalizarea cercetărilor și emiterea concluziilor oficiale în legătură cu cea de-a doua acuzație, respectând prevederile legale, nu putem oferi momentan alte detalii. Precizăm că la nivelul școlii au fost luate toate măsurile necesare, în conformitate cu procedurile legale ce se impun în aceste situații, asumându-ne responsabilitatea ce ne revine pentru protejarea tuturor elevilor și clarificarea acuzațiilor formulate,” a declarat directoarea școlii „Nicolae Titulescu”.

