Primăria București va plăti eșalonat datoria către familia Constanda, pe o perioadă de 50 de luni 

Primarul general, Nicuşor Dan, anunţă că în numele Primăriei Capitalei a semnat un acord cu familia Constanda pentru a rezolva problema datoriei de circa 125 de milioane de euro pe care municipalitatea o are, prin eşalonarea ei pentru o perioadă de 50 de luni.

"În numele Primăriei Capitalei, am semnat un acord cu familia Constanda pentru a rezolva problema datoriei de circa 125 de milioane de euro pe care municipalitatea o are, conform deciziei judecătoreşti definitive din anii trecuţi. Acordul prevede eşalonarea sumei datorate pe o perioadă de 50 de luni, cu plăţi lunare până la stingerea întregii datorii. Foarte importantă este prevederea conform căreia conturile Primăriei Generale nu vor mai putea fi blocate sub nicio formă pe perioada derulării acordului", scrie edilul general, pe Facebook.

El menţionează că acesta este punctul final al negocierilor purtate de mai bine de un an, în care un rol important l-a avut şi Comisia "Constanda" din primărie, cea care a avut mai multe întâlniri dedicate găsirii de soluţii la această problemă - atât întâlniri interne, cât şi cu familia ori avocaţii familiei Constanda.

"Subliniez, de asemenea, că aceasta este ultima eşalonare de datorii dintr-un şir de eşalonări pe care am fost obligat să le fac de la preluarea mandatului, pentru a repune pe picioare PMB din punct de vedere financiar şi pentru a-i reface credibilitatea pe piaţa financiar-bancară.

Reamintesc aici că am avut negocieri în urma cărora am reuşit să eşalonăm mai multe datorii lăsate de administraţia Firea şi menţionez aici doar patru dintre ele: datoria STB către ANAF, datoria municipalităţii pentru autobuzele Otokar cumpărate şi neplătite, datoria pentru staţiile de autobuz, datoria pentru iluminatul de sărbători 2020-2021 (antamat şi acesta în perioada Firea)", a adăugat Nicuşor Dan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Povestea afacerilor lui Constanda

Omul de afaceri Costel Constanda a dat Primăria în judecată în urmă cu 12 ani, acuzând neonorarea contractului care a scăpat Parcul Bordei de la transformarea în complex imobiliar.

Povestea afacerilor lui Costel Constanda a început în urmă cu aproape două decenii, când a obţinut în instanţă aproximativ 3 hectare de pământ în Satul Francez, zonă rezidenţială din nordul Capitalei. Primăria Capitalei, care deţinea mai multe imobile construite acolo, i-a oferit acestuia, la schimb, aceeaşi suprafaţă de teren în parcul Bordei. Devenit proprietar pe o parte din parc, afaceristul voia să dezvolte acolo un proiect imobiliar.

Omul de afaceri nu a fost lăsat să construiască în parcul Bordei şi a dat Primăria în judecată. A câştigat despăgubiri în valoare de 18 milioane de euro. Municipalitatea nu a vrut să plătească, astfel că a ajuns la un nou compromis cu Costică Constanda: i-a oferit acestuia teren în Satul Francez.

Pe terenul primit la schimb, se aflau şi mai multe vile. Omul de afaceri intenţiona să le demoleze, iar în locul lor să construiască alte case, pe care urma să le vândă. Numai că planurile i-au fost date peste cap: consilierii generali nu i-au aprobat aceste lucrări.

În urmă cu o lună, Nicușor Dan spunea că Primăria Municipiului București (PMB) are conturile blocate pentru investiții, în litigiul cu omul de afaceri Costică Constanda. El spunea că suma totală de plată pe care Primăria i-o datorează omului de afaceri ca urmare a unei sentințe judecătorești este de 120 de milioane de euro și că are discuții cu familia Constanda pentru a o plăti în rate rate lunare.

Editor : G.M.